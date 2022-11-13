Алсу Тагирова из посёлка Малышева Свердловской области танцует на инвалидной коляске

Честно говоря, меня поначалу раздражало, что я не могу крутить колёса, как надо. А потом раззадорило. Я крутила и крутила, пока не получилось, — рассказывает тоненькая, на вид очень хрупкая, с ясными глазами героиня проекта #безграничные_возможности2022.
И сосредоточенно добавляет:
Когда моя цель не достигнута, я думаю о том, что все успешные люди сделали гораздо больше, чем я. Это придаёт мне силы действовать дальше.
Занятия обычного танцора называются репетиции. Занятия танцора на инвалидной коляске называются тренировки. Обычный танцор оттачивает движения классического венского вальса или латиноамериканского ча-ча-ча часами. Танцор на коляске совершенствует движения, при этом постоянно крутя колёса коляски с определённой скоростью.
Искусство танца на колясках существует уже более 50 лет. Когда танцоров на сцене двое, и оба с инвалидностью, они танцуют в стиле «Дуэт». Если один спортсмен танцует на коляске, другой на своих ногах — это стиль «Комби». В последнее время спортсмены выступают на колясках ещё и в одиночку, и группами.
Алсу Тагирова стала много выступать. Девушка выезжала в Асбест, Заречный, Екатеринбург, соревновалась в поселках Белокаменный и Малышева.
Алсу Тагирова стала лауреатом I, II, III степени на соревнованиях по инклюзивным танцам в номинациях «Танцевальное искусство» и «Эстрадный танец».
И тут вдруг пандемия.
Я продолжала тренировки дома дистанционно, а по Zoom со мной работал мой художественный руководитель Кочнев Игорь Анатольевич. Это его заслуга, что я осталась в танцах. Он в своё время поверил в нас, вселил надежду, замотивировал. И спасибо ребятам, с которыми я работала, и ансамблю эстрадного бального танца «Горный лён», — говорит Алсу.
С развитием технологий участие в конкурсах, даже в международных, стало возможно дистанционно. На некоторые танцевальные соревнования достаточно отправить видео. Иногда конкурсная комиссия требует выполнить задание онлайн, тоже на площадке Zoom.
У Алсу Тагировой есть дипломы за международные конкурсы из Москвы и Канады. Наград у девушки уже очень и очень много.
Своим примером я хочу показать людям с ОВЗ, что не стоит замыкаться в себе. Нужно использовать любую возможность проявлять себя. Мне успеха помог достичь труд. По характеру я человек трудолюбивый, упорный. А поддерживает во всем любимая мама, — говорит Алсу.
Александр, оператор проекта #безграничные_возможности2022, побывал на тренировке Алсу в «Центре Культуры и Досуга имени Горького» в Асбесте:
Музыка классная, атмосфера позитивная. Алсу вовсю старается танцевать, несмотря на то, что на коляске очень сложно танцевать, как сказал её художественный руководитель. Он к ней по имени-отчеству обращается, постоянно шутит. Ни о какой усталости или нежелании Алсу не говорила, улыбалась, повторяла по нескольку раз одно и то же движение. Сама девушка очень скромная, добрая, милая.
Алсу Тагирова — студентка 2-го курса Гуманитарного университета Екатеринбурга на Факультете журналистики и медиакоммуникаций. Свердловчанка проходит обучение по направлению «Маркетинг в социальных сетях» на онлайн-платформе «Нетология». Собирается реализовать собственный проект. А танцы бросать не собирается, потому что это — для души.
На вопрос «Что помогает Вам справляться с трудностями?» Алсу Тагирова отвечает:
Я беру наушники, включаю музыку и ухожу в свой внутренний мир. Там я старше, и уже всего добилась. Я просто наблюдаю за собой со стороны. Я говорю себе: «Не воспринимай всё близко к сердцу. Добивайся своих желаний вопреки тому, что будет трудно». Рано или поздно всё получится.