Алсу Тагирова из посёлка Малышева Свердловской области танцует на инвалидной коляске

Искусство танца на колясках существует уже более 50 лет. Когда танцоров на сцене двое, и оба с инвалидностью, они танцуют в стиле «Дуэт». Если один спортсмен танцует на коляске, другой на своих ногах — это стиль «Комби». В последнее время спортсмены выступают на колясках ещё и в одиночку, и группами.