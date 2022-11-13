Аудиозапись с мяуканьем помогла спасти котенка из вентиляции в Екатеринбурге

Когда волонтёр опустил эндоскоп в лаз, выяснилось, что достать животное обычным способом невозможно. Пришлось прибегнуть к помощи программы на мобильном телефоне, на которую было записано мяуканье котят. Услышав родные звуки, заложник бетонной коробки двинулся в нужном направлении, благодаря чему его достали, сообщает «ЗооСпас в Екатеринбурге».