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Аудиозапись с мяуканьем помогла спасти котенка из вентиляции в Екатеринбурге

Сегодня, 07:16
Фото: "ЗооСпас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге спасли котенка с помощью программы с мяуканьем

Котенок провалился в вертикальный ход за стеной, о котором хозяева квартиры даже не подозревали. Вытащить питомца помогла программа с кошачьим мяуканьем. Волонтёры выручили животное из западни 10 ноября в Екатеринбурге.

Домашний любимец провалился в вертикальный ход, закрытый декоративной коробкой. По этой причине владельцы жилплощади даже не подозревали о его существовании.

Когда волонтёр опустил эндоскоп в лаз, выяснилось, что достать животное обычным способом невозможно. Пришлось прибегнуть к помощи программы на мобильном телефоне, на которую было записано мяуканье котят. Услышав родные звуки, заложник бетонной коробки двинулся в нужном направлении, благодаря чему его достали, сообщает «ЗооСпас в Екатеринбурге».

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Кот два дня просидел на дереве в Екатеринбурге
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Ранее в Екатеринбурге кот два дня просидел на дереве. Для того, чтобы выручить питомца, пришлось обращаться к зооспасателям.

#Анна Варнакина#Природа#Екатеринбург#Кот#Животное#Волонтеры
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