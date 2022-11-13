Чтобы слушать людей, драматург в транспорте Екатеринбурга не надевает наушники

Илья Перцев рассказал проекту #безграничные_возможности2022, что он стендапер, неоднократный победитель Битвы комиков и участник движения Fresh Stand-Up 2021-2022 в Екатеринбурге. И мастер спорта по жиму штанги лежа. Что у него есть муза — любимая девушка Катя. Что он занял 1-е место на V Всероссийском фестивале социальной рекламы в 2015 году в номинации «Мы вместе». Илья сказал, что авторитет для него Николай Владимирович Коляда, свердловский режиссёр. А на вопрос «Какой совет Вы бы дали себе в начале творческого пути?» Илья отвечает: