Чтобы слушать людей, драматург в транспорте Екатеринбурга не надевает наушники

Когда мы были маленькими, в Новый Год мы смотрели на календарь и ждали «ёлку». Девочки надевали самое нарядное платьице, а мальчики — костюм пирата, ковбоя или мага, и родители вели нас на спектакль. На сцене добро всегда побеждало зло, а мы переживали за добрых героев и осуждали злодеев.
Потом мы выросли, и ходим на взрослые спектакли. Темы стали злободневнее, герои — неоднозначными, а куда приведёт сюжет — вообще непредсказуемо. Актёр работает над выражением своего героя, режиссёр — над общим впечатлением, но изначально всё, что мы видим на сцене, написал сценарист. Илья Перцев живёт в Екатеринбурге, спектакли по его сценариям ставятся в разных городах, а пьесы и проза занимают призовые места на конкурсах.
Илья Перцев занял 2-е место на Международном конкурсе драматургов «Евразия-2022» в номинации «Новая уральская драма» с пьесой «Хорошего понемногу».
Зрители-детсадовцы и младшие школьники смотрели на «ЭкспоЁлке» в Екатеринбурге представления «СуперБогатырь» и «Ну, погоди!» по сценарию свердловского драматурга, а на Галактической ёлке в Челябинске малыши узнали, что произойдёт, если выступят «Пингвины против пришельцев».
Уральский парень пришёл праздновать День Металлурга и попал в эпицентр межгалактического конфликта. Пластмассовые роботы, чёрные полимеры и Великая Мама Полимера прибыли из будущего, чтобы уничтожить в России металлургию. Белый Металлург, индустриальный супергерой Егор Металлургов, 5-метровый робот Трубень и вовлечённые зрители конфликт урегулировали. Стороны примирились, победила дружба. Так прошло «Утро нового человека» в Первоуральске в 2018 году: иммерсивный спектакль по сценарию Ильи Перцева показали на Дне Металлурга на главной сцене.
Последствие родовой травмы — церебральный паралич — мою походку делает специфической, а думать не мешает. Я пишу всё, что состоит из букв. Головокружительная моя победа — это когда деньги удаётся заработать литературным трудом. Мотивируют меня смс-ки от коллег. И мысль, что надо жить и двигать эту жизнь куда-то, тоже мотивирует. Не стать мхом, — говорит Илья Перцев.
А по мнению зрителя, головокружительный успех пьесы — если ты вышел из театра чуть-чуть другим человеком. Посетительница «Коляда-театра» Светлана Гурьева из Екатеринбурга посмотрела премьеру эскиза спектакля по пьесе Ильи Перцева:
Я читала прозы Перцева, поэтому его острота шуток мне не в диковинку. Артистов провожали стоя. Диалоги на обсуждении разобрали на цитаты. По нраву пришёлся актуальный взгляд с юмором. Темы затронуты животрепещущие, герои показаны разными. Я знакома с Ильёй лично — он добрый, чуткий и остроумный парень с огромным толстенным стержнем внутри. Он безусловно талантище и при этом скромняга.
Илья Перцев относится к людям внимательно, и это в том числе отпечаток профессии:
Творчество смещает фокус. Я перестал интересоваться только собой. Смотрю на людей вокруг. Драматург — это тот человек, который ездит в транспорте без наушников. Все разговоры, сцены я подсматриваю, записываю. Творческие люди живут не во внутреннем, а во внешнем мире — вот я, например.
Илья Перцев рассказал проекту #безграничные_возможности2022, что он стендапер, неоднократный победитель Битвы комиков и участник движения Fresh Stand-Up 2021-2022 в Екатеринбурге. И мастер спорта по жиму штанги лежа. Что у него есть муза — любимая девушка Катя. Что он занял 1-е место на V Всероссийском фестивале социальной рекламы в 2015 году в номинации «Мы вместе». Илья сказал, что авторитет для него Николай Владимирович Коляда, свердловский режиссёр. А на вопрос «Какой совет Вы бы дали себе в начале творческого пути?» Илья отвечает:
Типичная ошибка новичка: ты получил образование, приходишь в любую сферу и тебе кажется, что ты всё знаешь, всё умеешь. Со временем понимаешь: чем глубже ты в эту сферу ныряешь, тем меньше ты в чём-то уверен. Слушай опытных людей. Слушай людей, которые чего-то добились в этой области.