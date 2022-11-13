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ГИБДД предупреждает о гололеде, мокром снеге и минусовых температурах в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:44
Фото: 1MI

В Свердловской области погода ухудшится в ближайшие дни

Сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила предупреждают об ухудшающихся погодных условиях. Ведомство информирует водителей о мокром снеге, гололеде, усиленном ветре и минусовой температуре.

Со слов представителей ГИБДД, ухудшение погоды ожидается уже в ближайшие дни, из-за чего на дороге образуются гололедные явления. Водителей призывают снизить скорость, выдерживать интервал между машинами и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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Изменения погоды в сторону характерных зиме явлений синоптики прогнозируют уже с сегодняшнего дня, 13 ноября. На дорогах — гололедица и снежный накат по всей Свердловской области, в связи с чем вероятны массовые ДТП, налипание снега на ЛЭП, автомобильные пробки.

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Уже завтра, 14 ноября, метеорологи ожидают ветер с порывами до 15 м/с, похолодание до -2…-7 градусов по области, до -17 градусов в районах крайнего севера. ГУ МЧС России по Свердловской области ожидает от всех муниципальных образований региона проведения превентивных мер недопущения ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ.

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По возможности, откажитесь от загородных поездок и смените летние шины на зимние, кто ещё не успел! — сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

В случае возникновения ЧС на дорогах следует обращаться в ЕДДС по номеру 112.

#Анна Варнакина#Погода#Нижний Тагил#Свердловская область#МЧС#ГИБДД#Гололед#Снег
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