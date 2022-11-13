ГИБДД предупреждает о гололеде, мокром снеге и минусовых температурах в Нижнем Тагиле

Уже завтра, 14 ноября, метеорологи ожидают ветер с порывами до 15 м/с, похолодание до -2…-7 градусов по области, до -17 градусов в районах крайнего севера. ГУ МЧС России по Свердловской области ожидает от всех муниципальных образований региона проведения превентивных мер недопущения ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ.