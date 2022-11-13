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Главарь банды киллеров Папа попытался выйти на свободу в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пытался досрочно освободиться главарь банды киллеров Папа

Когда-то Александр Никитин был морским пехотинцем и правоохранителем, а после стал наемным убийцей и возглавил казанскую банду киллеров. Суд Нижнего Тагила отказал уголовнику, отбывающему срок с 2005 года, в досрочном выходе на свободу.

На сегодняшний день преступник успел отсидеть за решеткой 18 лет, оставалось ещё 4 года. Никитин решил не дожидаться окончания срока в колонии строго режима и подал ходатайство о замене оставшихся лет заключения на более мягкое наказание, однако прокуратура в суде Нижнего Тагила выступила за отклонение просьбы.

Причиной решения надзорного органа стало то, что осужденный за все годы пребывания в местах лишения свободы так и не признал вины в доказанных следствием преступлениях.

Также в основу отрицательного решения легло заключение психолога. Специалист дал прогноз на среднюю вероятность возможности совершения Никитиным рецидива. Таким образом, Папа пробудет за решёткой ещё 3 года, 5 месяцев и 12 дней, сообщила областная прокуратура.

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За преступником осталось право обжаловать решение суда в Нижнем Тагиле путем подачи апелляции.

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