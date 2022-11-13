Главарь банды киллеров Папа попытался выйти на свободу в Нижнем Тагиле

На сегодняшний день преступник успел отсидеть за решеткой 18 лет, оставалось ещё 4 года. Никитин решил не дожидаться окончания срока в колонии строго режима и подал ходатайство о замене оставшихся лет заключения на более мягкое наказание, однако прокуратура в суде Нижнего Тагила выступила за отклонение просьбы.
Причиной решения надзорного органа стало то, что осужденный за все годы пребывания в местах лишения свободы так и не признал вины в доказанных следствием преступлениях.
Также в основу отрицательного решения легло заключение психолога. Специалист дал прогноз на среднюю вероятность возможности совершения Никитиным рецидива. Таким образом, Папа пробудет за решёткой ещё 3 года, 5 месяцев и 12 дней, сообщила областная прокуратура.
За преступником осталось право обжаловать решение суда в Нижнем Тагиле путем подачи апелляции.
Ранее в Екатеринбурге убившего сотрудницу секс-шопа Вадима Б. признали виновным. Убийце назначили 12 лет заключения.