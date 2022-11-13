Главарь банды киллеров Папа попытался выйти на свободу в Нижнем Тагиле

На сегодняшний день преступник успел отсидеть за решеткой 18 лет, оставалось ещё 4 года. Никитин решил не дожидаться окончания срока в колонии строго режима и подал ходатайство о замене оставшихся лет заключения на более мягкое наказание, однако прокуратура в суде Нижнего Тагила выступила за отклонение просьбы.