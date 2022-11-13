Косулю с кровью из глаза обнаружил водитель в Свердловской области

Дикий зверь получил травмы, которые не позволяли ему сдвинуться. Свердловчанин подозревает, что кто-то сбил животное и уехал с места происшествия.
У косули была отекшая скула и проблемное дыхание, однако она живая. По этой причине водитель не смог бросить четвероногое в беде и набрал номер единой дежурной диспетчерской службы — 112.
Спустя приблизительно 50 минут после звонка к месту случившегося подъехал местный егерь. Автомобилист во время ожидания косулю не покидал, сообщает Е1.
Ранее стало известно, что некто разделал и выкинул шкуры косуль на Серовском тракте. Нарушителей, распорядившихся таким образом останками лесных обитателей, будут искать правоохранительные органы.