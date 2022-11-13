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Косулю с кровью из глаза обнаружил водитель в Свердловской области

Сегодня, 13:26
Фото: 1MI

Вблизи Обухово водитель обнаружил сбитую косулю

Сбитую машиной косулю обнаружил автомобилист вблизи посёлка Обухово в Свердловской области, не доезжая до Тюменской трассы, 12 ноября. У животного шла кровь из глаза.

Дикий зверь получил травмы, которые не позволяли ему сдвинуться. Свердловчанин подозревает, что кто-то сбил животное и уехал с места происшествия.

У косули была отекшая скула и проблемное дыхание, однако она живая. По этой причине водитель не смог бросить четвероногое в беде и набрал номер единой дежурной диспетчерской службы — 112.

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Спустя приблизительно 50 минут после звонка к месту случившегося подъехал местный егерь. Автомобилист во время ожидания косулю не покидал, сообщает Е1.

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Ранее стало известно, что некто разделал и выкинул шкуры косуль на Серовском тракте. Нарушителей, распорядившихся таким образом останками лесных обитателей, будут искать правоохранительные органы.

#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#Косуля#Дикое животное#Авария
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