«Кричал что-то про Украину»: пьяный парень устроил дебош в ТРЦ Каменска-Уральского

Парень «кричал что-то про Украину, и что нам с вами будет плохо», передает слова очевидца «Инцидент Каменск-Уральский». Со слов свидетеля, охранник преклонного возраста не смог совладать с нарушителем спокойствия, поэтому гости ТРЦ вызвали полицию.
До прибытия сотрудников правоохранительных органов уралец успел испортить мебель и попытался пройти в торговые ряды, преследуя цель что-то украсть.
Этот черт ко мне в магаз заходил, пытался натырить, не получилось, — рассказал пользователь в telegram-канале.
Когда наряд полиции прибыл, дебошира задержали.