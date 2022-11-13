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«Кричал что-то про Украину»: пьяный парень устроил дебош в ТРЦ Каменска-Уральского

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI

В ТРЦ Каменска-Уральского пьяный парень устроил дебош

Пьяный молодой человек ворвался в торгово-развлекательный центр «Сити Молл» и устроил пьяный дебош. Местного жителя задержали 12 ноября в вечернее время суток в Каменске-Уральском.

Парень «кричал что-то про Украину, и что нам с вами будет плохо», передает слова очевидца «Инцидент Каменск-Уральский». Со слов свидетеля, охранник преклонного возраста не смог совладать с нарушителем спокойствия, поэтому гости ТРЦ вызвали полицию.

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До прибытия сотрудников правоохранительных органов уралец успел испортить мебель и попытался пройти в торговые ряды, преследуя цель что-то украсть.

Этот черт ко мне в магаз заходил, пытался натырить, не получилось, — рассказал пользователь в telegram-канале.
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Когда наряд полиции прибыл, дебошира задержали.

#Анна Варнакина#Происшествия#Каменск-Уральский#Дебош#Пьяный#Полиция#ТРЦ
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