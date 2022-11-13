«Кричал что-то про Украину»: пьяный парень устроил дебош в ТРЦ Каменска-Уральского

Парень «кричал что-то про Украину, и что нам с вами будет плохо», передает слова очевидца «Инцидент Каменск-Уральский». Со слов свидетеля, охранник преклонного возраста не смог совладать с нарушителем спокойствия, поэтому гости ТРЦ вызвали полицию.