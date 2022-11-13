На фасаде ГДДЮТ в Нижнем Тагиле появилась новая вывеска

Ранее стало известно, что реконструкция общественного пространства продолжается и производится в срок. Ход работ проверяется главой администрации Нижнего Тагила. К завершению стремятся и внутренние, и внешние работы здания. В октябре на территории помещения завершался монтаж освещения в коридорах.