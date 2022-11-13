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На фасаде ГДДЮТ в Нижнем Тагиле появилась новая вывеска

Сегодня, 14:01
Фото: Скриншот видео Владислава Пинаева
Фасадные работы Городского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле подошли к финишной прямой. Над зданием появилась новая вывеска.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил о завершении монтажа вывески с названием ГДДЮТ. Объемные буквы будут подсвечены. Свет установят в понедельник.

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Ранее стало известно, что реконструкция общественного пространства продолжается и производится в срок. Ход работ проверяется главой администрации Нижнего Тагила. К завершению стремятся и внутренние, и внешние работы здания. В октябре на территории помещения завершался монтаж освещения в коридорах.

Владислав Пинаев: «Главная ёлка должна быть проведена в ГДДЮТ Нижнего Тагила»
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Владислав Пинаев поручил завершить реконструкцию до конца 2022 года, несмотря на оставшийся объем работ. Проведение главной ёлки Нижнего Тагила также планируется на территории ГДДЮТ.

#Анна Варнакина#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#ГДДЮТ#Владислав Пинаев#Ремонт#Реконструкция
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