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Пенсионерка попала под колеса Hyundai на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:29
Фото: отдел пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле Hyundai сбил пенсионерку на пешеходном переходе

46-летний водитель Hyundai ехал от Черноисточинского шоссе, 1 на улицу Дружинина и сбил пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет светофора в Нижнем Тагиле. Инцидент случился 12 ноября приблизительно в 19 часов.
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Со слов 46-летнего шофера, он был уверен, что пешеходы на «зебре» отсутствуют, потому поехал дальше. Однако на переходе появилась 67-летняя тагильчанка. Водитель не успел затормозить, в результате чего произошла авария.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД

Пострадавшую доставили в травматологический пункт. После осмотра врачей жительница Нижнего Тагила отправилась домой.

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Сотрудники дорожной полиции выясняют детали произошедшего. После наезда правоохранители опросили свидетелей дорожно-транспортного происшествия, оформили документы по факту нарушения КоАП РФ (водителя обвинили в том, что он не предоставил преимуществ пешеходу), сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

#Анна Варнакина#ДТП#Нижний Тагил#Пенсионерка#Авария#Больница
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