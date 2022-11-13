Пенсионерка попала под колеса Hyundai на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Со слов 46-летнего шофера, он был уверен, что пешеходы на «зебре» отсутствуют, потому поехал дальше. Однако на переходе появилась 67-летняя тагильчанка. Водитель не успел затормозить, в результате чего произошла авария.
Пострадавшую доставили в травматологический пункт. После осмотра врачей жительница Нижнего Тагила отправилась домой.
Сотрудники дорожной полиции выясняют детали произошедшего. После наезда правоохранители опросили свидетелей дорожно-транспортного происшествия, оформили документы по факту нарушения КоАП РФ (водителя обвинили в том, что он не предоставил преимуществ пешеходу), сообщает отдел пропаганды ГИБДД.