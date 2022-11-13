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Расследование убийства семьи из трех человек взял на контроль СК РФ в Прикамье

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI

В Осе СК РФ взял на контроль расследование убийства семьи из трех человек

Три тела погибших членов семьи обнаружили 10 ноября. 12 ноября стало известно о решении главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина поручить начальнику следственного комитета по Пермскому краю Денису Головкину заняться делом и доложить о результатах следствия.

В Осе в квартире многоэтажного дома обнаружили 3-х мертвых людей: мужчину, его жену и 4-летнего сына. Супругу и ребёнка отыскали во время осмотра жилплощади. На телах каждого погибшего пермяка присутствовали ножевые ранения.

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Позже, в процессе проведения правоохранителями проверки, было установлено, что убийство мог совершить 25-летний местный житель. После содеянного тот собственноручно оборвал свою жизнь.

Следователи уголовного судопроизводственного органа возбудили два уголовных дела за убийство двух людей, в числе которых несовершеннолетний. После проведения комплекса следственных мероприятий Денис Головкин доложит обо всех деталях случившегося в центральное ведомство, сообщает издание «ПроПермь».

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Ранее в Нижнем Тагиле водитель-экспедитор поссорился с незнакомцем. Потасовка завершилась перерезанным горлом у пешехода. Тагильчанин попал в больницу.

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