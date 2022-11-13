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Счета на десятки тысяч рублей стали причиной проверки УК в Екатеринбурге

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI

В Екатеринбурге власти проверят УК из-за счетов на десятки тысяч рублей

Контролирующие деятельность УК власти проверят организацию, которая выставляла счета за коммуналку на десятки тысяч рублей. С жалобой в инспекцию обратились 12 владельцев недвижимости в Екатеринбурге.

Собственники квартир нескольких домов в столице Свердловской области получили счета за коммуналку, суммы в которых доходили до 75 тысяч рублей. Бумаги с пятизначными цифрами получили жильцы двух корпусов на улице Лагерной, 14.

Огромные счета за коммуналку получили жители Екатеринбурга. Цифры доходят до 75 тысяч
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Управляющая компания «Пионер», указанная в платежках как ответственное лицо, перестала обслуживать дом с первого дня ноября. В разговоре с журналистами представители юридического лица объяснили, что размер платежей увеличился по причине перерасчета оплаты за ремонт и эксплуатацию газовых котельных.

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Областной департамент госжилнадзора взял на контроль проблему жильцов. УК «Пионер» должна будет предоставить в ведомство все документы, подтверждающие обоснованность платы за коммунальные услуги. Далее инспектора дадут правовую оценку действиям организации, сообщает Е1 со ссылкой на департамент.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Управляющая компания#Коммунальные платежи#Проверка
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