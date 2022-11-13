Счета на десятки тысяч рублей стали причиной проверки УК в Екатеринбурге

Собственники квартир нескольких домов в столице Свердловской области получили счета за коммуналку, суммы в которых доходили до 75 тысяч рублей. Бумаги с пятизначными цифрами получили жильцы двух корпусов на улице Лагерной, 14.
Управляющая компания «Пионер», указанная в платежках как ответственное лицо, перестала обслуживать дом с первого дня ноября. В разговоре с журналистами представители юридического лица объяснили, что размер платежей увеличился по причине перерасчета оплаты за ремонт и эксплуатацию газовых котельных.
Областной департамент госжилнадзора взял на контроль проблему жильцов. УК «Пионер» должна будет предоставить в ведомство все документы, подтверждающие обоснованность платы за коммунальные услуги. Далее инспектора дадут правовую оценку действиям организации, сообщает Е1 со ссылкой на департамент.