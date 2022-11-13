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В Тагиле состоялась премьера спектакля, а учитель рассказала о погибшем на СВО

Сегодня, 15:50
Фото: Фото: Сергей Алексеев
Екатерина Сысоева в роли Ларисы Огудаловой
В Нижнем Тагиле состоялась премьера спектакля, а учитель рассказала о погибшем на СВО. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 12-13 ноября.

Новый спектакль увидели жители Нижнего Тагила на сцене Драматического театра — 11 ноября состоялась премьера постановки «Бесприданница». Спектакль был создан режиссером Галиной Зальцман, художником Дмитрием Разумовым и балетмейстером Ильей Оши. 

Торговля женщинами и пароходами. «Бесприданница» в Тагиле о цинизме золотой молодежи
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В Нижнем Тагиле похоронят погибшего на спецоперации местного жителя. Классная руководительница рассказала, что погибший Егор Миронов в школьные годы был лидером класса и одним из главных активистов.

«Был лидером, всегда что-то напевал»: в Тагиле учитель рассказала о погибшем на СВО
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В Нижнем Тагиле рассказали подробности аварии с иномаркой на крыльце магазина. Выяснилось, что 11 ноября две машины столкнулись на пересечении проспекта Мира и улицы Карла Маркса. Позже иномарка протаранила крыльцо магазина «Антураж».

Стали известны подробности ДТП на крыльце магазина в Нижнем Тагиле
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Во время замеров воздуха возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле 12 ноября показатель диоксида азота был выше нормы в 1,5 раза. Зaмеры проходили при темперaтуре воздуха +4 грaдуса и северо-вoсточном ветре со скoростью 3 мeтра в сeкунду. 

Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 12 ноября
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Фасадные работы Городского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле подошли к концу. Над зданием появилась новая вывеска «ГДДЮТ». Подсветку установят 14 ноября.

На фасаде ГДДЮТ в Нижнем Тагиле появилась новая вывеска
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Торговля женщинами и пароходами. «Бесприданница» в Тагиле о цинизме золотой молодежи
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