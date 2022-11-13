В Тагиле состоялась премьера спектакля, а учитель рассказала о погибшем на СВО

В Нижнем Тагиле рассказали подробности аварии с иномаркой на крыльце магазина. Выяснилось, что 11 ноября две машины столкнулись на пересечении проспекта Мира и улицы Карла Маркса. Позже иномарка протаранила крыльцо магазина «Антураж».