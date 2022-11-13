В Тагиле состоялась премьера спектакля, а учитель рассказала о погибшем на СВО

Новый спектакль увидели жители Нижнего Тагила на сцене Драматического театра — 11 ноября состоялась премьера постановки «Бесприданница». Спектакль был создан режиссером Галиной Зальцман, художником Дмитрием Разумовым и балетмейстером Ильей Оши.
В Нижнем Тагиле похоронят погибшего на спецоперации местного жителя. Классная руководительница рассказала, что погибший Егор Миронов в школьные годы был лидером класса и одним из главных активистов.
В Нижнем Тагиле рассказали подробности аварии с иномаркой на крыльце магазина. Выяснилось, что 11 ноября две машины столкнулись на пересечении проспекта Мира и улицы Карла Маркса. Позже иномарка протаранила крыльцо магазина «Антураж».
Во время замеров воздуха возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле 12 ноября показатель диоксида азота был выше нормы в 1,5 раза. Зaмеры проходили при темперaтуре воздуха +4 грaдуса и северо-вoсточном ветре со скoростью 3 мeтра в сeкунду.
Фасадные работы Городского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле подошли к концу. Над зданием появилась новая вывеска «ГДДЮТ». Подсветку установят 14 ноября.