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Во время турпохода гимназистка сорвалась с тарзанки на горе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:44
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле гимназистка сорвалась с тарзанки

Школьница из МАОУ № 18 в Нижнем Тагиле сорвалась с тарзанки во время путешествия по турмаршруту на гору «Голый камень». Она получила повреждения тела 7 октября. Дело контролирует прокуратура Свердловской области.

Известно, что девушка 2008 года рождения ушиблась при падении с каната. Она попала в медучреждение.

Больница передала данные правоохранителям. После того, как установят тяжесть вреда здоровью школьницы, прокуроры смогут направить иск в суд. Тогда девушке компенсируют моральный вред.

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Государственный орган надзора Ленинского района Нижнего Тагила проверит, соблюдались ли законы, регулирующие охрану жизни и здоровья детей.

МЧС Североуральска эвакуировали травмированную школьницу 4 км пешком через тайгу
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Месяцем ранее учащейся школы во время прохождения туристического маршрута стало плохо. Спасатели эвакуировали девушку на спинальном щите из леса под Североуральском. Школьницу несли пешком на протяжении 4 километров.

#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Школьница#Больница#Прокуратура#Туризм#Травмы
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