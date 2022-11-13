Во время турпохода гимназистка сорвалась с тарзанки на горе в Нижнем Тагиле

Известно, что девушка 2008 года рождения ушиблась при падении с каната. Она попала в медучреждение.
Больница передала данные правоохранителям. После того, как установят тяжесть вреда здоровью школьницы, прокуроры смогут направить иск в суд. Тогда девушке компенсируют моральный вред.
Государственный орган надзора Ленинского района Нижнего Тагила проверит, соблюдались ли законы, регулирующие охрану жизни и здоровья детей.
Месяцем ранее учащейся школы во время прохождения туристического маршрута стало плохо. Спасатели эвакуировали девушку на спинальном щите из леса под Североуральском. Школьницу несли пешком на протяжении 4 километров.