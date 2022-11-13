Во время турпохода гимназистка сорвалась с тарзанки на горе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле гимназистка сорвалась с тарзанки

Школьница из МАОУ № 18 в Нижнем Тагиле сорвалась с тарзанки во время путешествия по турмаршруту на гору «Голый камень». Она получила повреждения тела 7 октября. Дело контролирует прокуратура Свердловской области.