Человек Советского Союза – Юрий Богатиков

После службы на морфлоте Богатиков возвращается на телеграф, но одновременно хочет получить творческую профессию. Сначала будущий артист направляется в Харьковский театральный институт. И когда на вступительных экзаменах члены комиссии попросили его «что-нибудь спеть» и услышали его раскатистое «соль», то сразу сказали, что ему прямая дорога не на театральную сцену, а в консерваторию. Богатиков последовал совету и поступил в Харьковское музыкальное училище. Как в свое время Иосифу Кобзону, ему прочили карьеру оперного певца и готовили к академическому вокалу. После училища артиста сразу приняли в Театр музыкальной комедии. Сам Юрий Богатиков хотел «петь классику, петь вечное», но оперные примы на репетициях не воспринимали его всерьез: говорили, что ростом не вышел и лицом не похож на героя-любовника. Артиста это задевало, потому он решил посвятить себя эстраде.