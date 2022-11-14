Инспектор ПДН сбила ребенка на пешеходном переходе в ЯНАО

10-летнего ребенка сбила капитан Елена Скалярова, двигаясь на машине ВАЗ-2121 «Нива». Все произошло поблизости со школой искусств. Согласно экспертизе, на момент аварии женщина не была пьяна, сообщает ЕАН.
Сообщается, что ребенок перебегал через дорогу на разрешенный сигнал светофора. Однако это были последние три секунды этого сигнала. Женщина попыталась затормозить, но ничего не вышло.
Девочку отвезли в больницу, у нее подозревали сотрясение мозга. Диагноз не подтвердился, поэтому ее отпустили домой.
В этот день у сотрудницы ПДН был выходной, она ехала по своим делам.