Кондуктор устроила ссору и драку с екатеринбуржцем, у которого не было «налички»

В Екатеринбурге мужчину вытолкали из автобуса с дракой и руганью

Кондуктор в автобусе Екатеринбурга инициировала потасовку с мужчиной, который не смог оплатить проезд. Пассажир автобуса заявлял, что у него есть денежные средства, но они на банковской карточке.