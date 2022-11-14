Кондуктор устроила ссору и драку с екатеринбуржцем, у которого не было «налички»

Работница общественного транспорта в приказном тоне сообщила пассажиру о необходимости снять наличные деньги в банкомате. После этого мужчина развязал словесный конфликт.
Далее жителя Екатеринбурга заставили покинуть общественный транспорт. Видно, как кондуктор толкает свердловчанина по направлении к выходу. Инцидент зафиксирован на видеозаписи, опубликованной очевидцами в telegram-канале «Бандитский центр 18+».
Ранее сотрудницу пассажирского транспорта обвинили в том, что она ударила 10-летнего ребёнка о дверь в Екатеринбурге. Причиной агрессивного поведения мог стать плач.