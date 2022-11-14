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Кондуктор устроила ссору и драку с екатеринбуржцем, у которого не было «налички»

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчину вытолкали из автобуса с дракой и руганью

Кондуктор в автобусе Екатеринбурга инициировала потасовку с мужчиной, который не смог оплатить проезд. Пассажир автобуса заявлял, что у него есть денежные средства, но они на банковской карточке.

Работница общественного транспорта в приказном тоне сообщила пассажиру о необходимости снять наличные деньги в банкомате. После этого мужчина развязал словесный конфликт.

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Далее жителя Екатеринбурга заставили покинуть общественный транспорт. Видно, как кондуктор толкает свердловчанина по направлении к выходу. Инцидент зафиксирован на видеозаписи, опубликованной очевидцами в telegram-канале «Бандитский центр 18+».

Кондуктора из Екатеринбурга обвинили в избиении ребенка за плач
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Ранее сотрудницу пассажирского транспорта обвинили в том, что она ударила 10-летнего ребёнка о дверь в Екатеринбурге. Причиной агрессивного поведения мог стать плач.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Кондуктор#Автобус#Деньги#Драка
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