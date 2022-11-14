TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мобилизованные из Свердловской области получат выплаты за декабрь досрочно

Сегодня, 11:38
Фото: 1MI

В Свердловской области выплаты мобилизованным за декабрь придут досрочно

Мобилизованные россияне, в том числе и жители Свердловской области, получат выплаты досрочно, а именно, перед Новым годом.

Выплаты средств гражданам осуществляются с 10 по 20 число следующего месяца за предыдущий. При этом в декабре средства планируется перевести до 25 декабря, сообщили в Минобороны в ответ на запрос депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.

195 тысяч рублей начали получать мобилизованные жители Свердловской области
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что средства на выплаты мобилизованным уже зарезервированы. Об этом говорил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, после отправки к месту службы, зарплата мобилизованных составит 195 тысяч рублей.

Мобилизованные из Нижнего Тагила начали получать ежемесячные выплаты на СВО
Узнать подробнее

Кроме того, глава РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей помимо зарплаты.

Условия выплат мобилизованным свердловчанам разъяснили в Минобороны
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодые учителя из Свердловской области получат выплаты до 50 тысяч рублейПричины задержки выплат мобилизованным свердловчанам назвал депутат ГДВ Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
#Ирина Кирилова#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург#ГГО и пригород#Максим Иванов#Выплаты#Зарплата#Военные
Подпишитесь
Тайная сауна в одном из домов Тагила не привлекала внимание 10 лет. Пока не сгорела
Сегодня, 15:06
Выбросы в воздухе и безрезультатные проверки. Главные экологические события недели
Сегодня, 14:40
Вогулы с крыльями и птицерыба. Пять самых интересных скульптур в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:49
Торговля женщинами и пароходами. «Бесприданница» в Тагиле о цинизме золотой молодежи
12 ноября, 18:38
Последствия снегопада устраняли ночью дорожники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:04