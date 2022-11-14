Выплаты средств гражданам осуществляются с 10 по 20 число следующего месяца за предыдущий. При этом в декабре средства планируется перевести до 25 декабря, сообщили в Минобороны в ответ на запрос депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.
Ранее стало известно, что средства на выплаты мобилизованным уже зарезервированы. Об этом говорил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, после отправки к месту службы, зарплата мобилизованных составит 195 тысяч рублей.
Кроме того, глава РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей помимо зарплаты.