Выплаты средств гражданам осуществляются с 10 по 20 число следующего месяца за предыдущий. При этом в декабре средства планируется перевести до 25 декабря, сообщили в Минобороны в ответ на запрос депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.