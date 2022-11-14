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На востоке Москвы при пожаре погиб один человек

Сегодня, 17:59
Московские пожарные ликвидировали возгорание в девятиэтажном доме на востоке Столицы. Один человек выпрыгнул из окна и погиб.

Как сообщает NEWS.ru, очагом возгорания была квартира на девятом этаже. Один из жильцов потерял самообладание и выбросился из окна. Приехавшие сотрудники МЧС спасли оставшихся четверых жильцов, в том числе одного несовершеннолетнего.

Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что спасти потерявшего сознание во время пожара можно положив его на бок, чтобы избежать удушения из-за запавшего языка. Человеку также необходимо подложить что-то под голову и оставаться с ним.

От также отметил, что дым поднимается вверх, поэтому во время пожара лучше держаться ближе к полу. Также можно использовать пустые бутылки на 2-5 литров, чтобы получить несколько дополнительных глотков воздуха.

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