Обещают вручить повестку. Пугающие сообщения от военкоматов получают екатеринбуржцы

Ложные представители военного комиссариата отправляют через мессенджер WhatsApp просьбу оставаться дома для получения извещения о вызове в военкомат. Письма, испугавшие екатеринбуржцев, получили уже несколько человек.
Свердловчане обеспокоены тем, как могут отреагировать на сообщения пожилые родственники. Со слов женщины, в ответном письме шутник заявил, что подобным образом он развлекается.
Так ведь можно людей до инфаркта довести, — сообщила изданию Е1 жительница Уралмаша.
В военкомате Свердловской области опровергли факт подобной рассылки представителями ведомства.