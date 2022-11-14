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Обещают вручить повестку. Пугающие сообщения от военкоматов получают екатеринбуржцы

Сегодня, 16:19
Фото: 1MI

В Екатеринбурге лже-военкоматы рассылают пугающие сообщения

Сообщения с призывом остаться дома для получения повестки получают жители Уралмаша в Екатеринбурге. Молодые мужчины стали жертвами либо мошенников, либо шутников.

Ложные представители военного комиссариата отправляют через мессенджер WhatsApp просьбу оставаться дома для получения извещения о вызове в военкомат. Письма, испугавшие екатеринбуржцев, получили уже несколько человек.

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Свердловчане обеспокоены тем, как могут отреагировать на сообщения пожилые родственники. Со слов женщины, в ответном письме шутник заявил, что подобным образом он развлекается.

Так ведь можно людей до инфаркта довести, — сообщила изданию Е1 жительница Уралмаша.
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В военкомате Свердловской области опровергли факт подобной рассылки представителями ведомства.

#Анна Варнакина#Военкомат#Спецоперация#Повестка#Ложь#Екатеринбург#Частичная мобилизация в России#Происшествия
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