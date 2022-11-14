Парикмахер из Челябинска бесплатно стрижёт бездомных

Местный житель Дмитрий Шишкин занимается такой благотворительной деятельностью уже три года. Сеансы бездомным он назначает на каждый четверг. В этот день недели мужчина приезжает в благотворительную организацию, где делает прически бездомным, сообщает «UralMash».
Отмечается, что люди без определенного места жительства выстраиваются к стилисту в очереди. Стрижки им делают на улице в теплое время года и в здании в холодное. За день удается подстричь 8-10 человек.
Известно, что Дмитрий подходит к работе с душой. Каждому клиенту он подбирает персональную стрижку, которая больше всего ему подойдет.