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Парикмахер из Челябинска бесплатно стрижёт бездомных

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI
Мужчина из Челябинска безвозмездно делает прически бездомным гражданам. Он убежден что каждый человек заслуживать быть стильным.

Местный житель Дмитрий Шишкин занимается такой благотворительной деятельностью уже три года. Сеансы бездомным он назначает на каждый четверг. В этот день недели мужчина приезжает в благотворительную организацию, где делает прически бездомным, сообщает «UralMash».

Отмечается, что люди без определенного места жительства выстраиваются к стилисту в очереди. Стрижки им делают на улице в теплое время года и в здании в холодное. За день удается подстричь 8-10 человек.

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Известно, что Дмитрий подходит к работе с душой. Каждому клиенту он подбирает персональную стрижку, которая больше всего ему подойдет.

#Елена Озерова#Общество#Стрижки#Стились#Бездомные
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