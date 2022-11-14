Подробности взрыва в Стамбуле рассказал блогер из Екатеринбурга

В момент взрыва мужчина находился недалеко от места происшествия. По его словам, звук был таким, как-будто упало что-то тяжелое. После этого завыли сирены, а люди начали быстро бежать со стороны той улицы, где случилось происшествие.
Потом появились два вертолета, но вокруг все были спокойны — несмотря на стереотипы, турки не слишком эмоциональные. Видел русских, одна девушка плакала навзрыд, — рассказывает Сергей.
Мужчина описал улицу Истикляль, где произошел взрыв, как широкий бульвар для пешеходов, по центру которого ездят трамваи. С обеих сторон улицы есть рестораны, мечети. Кроме того, отмечает блогер, тут постоянно много людей. После взрыва район был оцеплен, а метро закрыто. Выехать оттуда не представлялось возможным.
Блогер рассказывает, что в Турции недавно проходило празднование Дня Республики. В тот день на улице было не протолкнуться. Он считает, что для трагедии — это идеальное место. Сергей добавляет, что основной версией среди местных жителей является политика и выборы. От места происшествия консульство России находится почти в километре. Блогер считает, что к России произошедшее не имеет отношения, пишет Е1.
Ближе к полуночи вице-президент республики Фуат Октай заявил, что взрыв был организован женщиной. Он назвал это терроризмом и пообещал, что ответственных привлекут к наказанию.
По данным Главного управления безопасности Турции, не менее 25 пользователей распространяли провокационные сообщения о взрыве. Позднее был введен запрет на публикации по данной теме.