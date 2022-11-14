Подробности взрыва в Стамбуле рассказал блогер из Екатеринбурга

Блогер рассказывает, что в Турции недавно проходило празднование Дня Республики. В тот день на улице было не протолкнуться. Он считает, что для трагедии — это идеальное место. Сергей добавляет, что основной версией среди местных жителей является политика и выборы. От места происшествия консульство России находится почти в километре. Блогер считает, что к России произошедшее не имеет отношения, пишет Е1.