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Подробности взрыва в Стамбуле рассказал блогер из Екатеринбурга

Сегодня, 03:54
Фото: 1MI
Взрыв прогремел в Турции 13 ноября. По данным СМИ минимум 6 человек погибли, еще 81 получили ранения. Блогер из Екатеринбурга Сергей переехал в Турцию более месяца назад. Он рассказал подробности трагедии.

В момент взрыва мужчина находился недалеко от места происшествия. По его словам, звук был таким, как-будто упало что-то тяжелое. После этого завыли сирены, а люди начали быстро бежать со стороны той улицы, где случилось происшествие.

Потом появились два вертолета, но вокруг все были спокойны — несмотря на стереотипы, турки не слишком эмоциональные. Видел русских, одна девушка плакала навзрыд, — рассказывает Сергей
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Мужчина описал улицу Истикляль, где произошел взрыв, как широкий бульвар для пешеходов, по центру которого ездят трамваи. С обеих сторон улицы есть рестораны, мечети. Кроме того, отмечает блогер, тут постоянно много людей. После взрыва район был оцеплен, а метро закрыто. Выехать оттуда не представлялось возможным.

Блогер рассказывает, что в Турции недавно проходило празднование Дня Республики. В тот день на улице было не протолкнуться. Он считает, что для трагедии — это идеальное место. Сергей добавляет, что основной версией среди местных жителей является политика и выборы. От места происшествия консульство России находится почти в километре. Блогер считает, что к России произошедшее не имеет отношения, пишет Е1. 

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Ближе к полуночи вице-президент республики Фуат Октай заявил, что взрыв был организован женщиной. Он назвал это терроризмом и пообещал, что ответственных привлекут к наказанию.

По данным Главного управления безопасности Турции, не менее 25 пользователей распространяли провокационные сообщения о взрыве. Позднее был введен запрет на публикации по данной теме.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Взрыв#Теракт#Терроризм#Турция
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