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Полицейские обнаружили кошмарную находку в квартире в Верхней Пышме

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI

В Верхней Пышме полицейские вскрыли квартиру и нашли «живой скелет»

Полицейские ворвались в одну из квартир в Верхней Пышме. Там они нашли истощенного мужчину, похожего на «живой скелет».

Квартира, по словам соседей, является неблагополучной. Мужчина был натерт хлоркой. Он был госпитализирован, но спасти его не удалось. Пенсионер скончался на следующий день.

Жители дома на улице Уральская, 2а в Верхней Пышме жаловались на соседа Игоря в течение нескольких лет. Он, по их словам, бегал голым по улице, распылял в подъезде перцовый баллончик, нападал с молотком, кидал острые предметы из окон и громко кричал в состоянии опьянения. Мужчину неоднократно задерживали, а потом отпускали.

Фото: Е1

12 ноября мужчина распылил в подъезде перцовый баллончик. По словам соседей, он вышел из квартиры и начал брызгать на всех этажах. Все жильцы дома пострадали от его действий, пишут соседи в коллективной жалобе.

На следующий день приехали полицейские и зашли в квартиру. Там они нашли мужчину в крайней степени истощения. Это оказался отец дебошира.

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#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Квартира#Соседи#Конфликт#Полиция#Ирина Кирилова
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