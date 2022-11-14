Полицейские обнаружили кошмарную находку в квартире в Верхней Пышме

Жители дома на улице Уральская, 2а в Верхней Пышме жаловались на соседа Игоря в течение нескольких лет. Он, по их словам, бегал голым по улице, распылял в подъезде перцовый баллончик, нападал с молотком, кидал острые предметы из окон и громко кричал в состоянии опьянения. Мужчину неоднократно задерживали, а потом отпускали.