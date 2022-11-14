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Последствия снегопада устраняли ночью дорожники в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:04
В ночь на 14 ноября в Нижнем Тагиле на ликвидацию последствий снегопада вышли 15 комбинированных автомобилей, 7 тракторов, 2 грейдера, 2 погрузчика и 5 самосвалов.

Более сотни человек были задействованы в очистке пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. В общей сложности для устранения скользкости использовано 60 тонн пескосоляной смеси.

Чтобы трамвайные провода не затянуло льдом, а стрелки на рельсах не замерзли, ночью курсировали дежурные вагоны для технических рейсов, сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Он отметил, что рассказать об опасных участках на дорогах можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 112, 25-78-83.

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#Ирина Кирилова#Город#Транспорт#Эксклюзив#Видео#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Владислав Пинаев#Дороги#Снег#Уборка#Чистка
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