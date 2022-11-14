Последствия снегопада устраняли ночью дорожники в Нижнем Тагиле

Более сотни человек были задействованы в очистке пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. В общей сложности для устранения скользкости использовано 60 тонн пескосоляной смеси.
Чтобы трамвайные провода не затянуло льдом, а стрелки на рельсах не замерзли, ночью курсировали дежурные вагоны для технических рейсов, сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Он отметил, что рассказать об опасных участках на дорогах можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 112, 25-78-83.