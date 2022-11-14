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Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:57
Фото: 1MI
Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Нижнем Тагиле
Прожиточный минимум в Нижнем Тагиле с 1 июня 2022 года составляет на душу населения 13 501 рубль. Теперь очередная индексация ожидается с 1 января будущего года. Столько она составит? На сколько вырастут пособия и выплаты? Читайте в нашей статье.

Ежегодно власти регионов обновляют данные по прожиточному минимуму (ПМ). Нижний Тагил входит в число городов Свердловской области. Здесь с 1 июня 2022 года, в соответствие с Постановлением регионального правительства от 30.05.2022 № 342-ПП, прожиточный минимум установлен в следующих размерах:

  • на душу населения — 13 501 руб.;
  • для трудоспособного населения — 14 717 руб.;
  • для пенсионеров — 11 612 руб.;
  • для детей — 14 156 руб.

По сравнению с 2021 годом прожиточный минимум увеличен более чем на 20 процентов. Это одно из самых масштабных увеличений ПМ вреди регионов РФ, выше, чем в среднем по стране.

Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

До каких размеров повысят ПМ в регионе в следующем году, пока не ясно. Хотя уже известны федеральные показатели по прожиточному минимуму в 2023 году:

  • на душу населения — 14 375 руб.,
  • для трудоспособного населения — 15 669 руб.,
  • для пенсионеров — 12 363 руб.,
  • для ребенка — 13 944 руб.

С учетом того, что в текущем году повышение ПМ было дважды (в январе и июне), Минтруд РФ рекомендует в будущем году проиндексировать действующий прожиточный минимум в регионах на 3,3 процента. В этой связи новые показатели нетрудно просчитать.  

Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

Напомним, что ПМ — это не просто оценка уровня жизни населения. Это важная величина, по которой определяется степень нуждаемости граждан. Именно этот критерий является определяющим при назначении выплат и пособий в рамках государственной поддержки социально уязвимых слоев общества (пенсионеров, инвалидов, матерей-одиночек, малообеспеченных семей, многодетных семей, одиноко проживающих граждан и пр.).

Если, к примеру, среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, то она считается малообеспеченной, семьей с низким уровнем дохода. Ей, согласно законодательству, полагаются разные виды материальной поддержки — единоразовые и ежемесячные выплаты, льготы, преференции в виде налоговых вычетов, бесплатного проезда, медобслуживания и пр.

Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Нижнем Тагиле
Фото: piqsels.com

В Нижнем Тагиле одной из востребованных мер поддержки стал социальный контракт. Эта мера поддержки появилась сравнительно недавно. Ее суть в том, что государство предлагает гражданину, чей доход ниже прожиточного минимума в регионе, заключить социальный контракт. Согласно данному документу малоимущий гражданин получает материальную помощь на преодоление трудной жизненной ситуации.

К примеру, при потере работы можно потратить средства на переквалификацию, обучение и трудоустройство. Также многие граждане в рамках соцконтракта могут взять субсидию (до 250 тысяч рублей) на открытие и развитие собственного дела. За все выплаты придется отчитаться перед органами соцзащиты. И в случае невыполнения обязательств по социальному контракту гражданин должен будет вернуть средства в бюджет.

Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI
#Выплаты#Прожиточный минимум
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