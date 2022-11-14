Ежегодно власти регионов обновляют данные по прожиточному минимуму (ПМ). Нижний Тагил входит в число городов Свердловской области. Здесь с 1 июня 2022 года, в соответствие с Постановлением регионального правительства от 30.05.2022 № 342-ПП, прожиточный минимум установлен в следующих размерах:
По сравнению с 2021 годом прожиточный минимум увеличен более чем на 20 процентов. Это одно из самых масштабных увеличений ПМ вреди регионов РФ, выше, чем в среднем по стране.
До каких размеров повысят ПМ в регионе в следующем году, пока не ясно. Хотя уже известны федеральные показатели по прожиточному минимуму в 2023 году:
С учетом того, что в текущем году повышение ПМ было дважды (в январе и июне), Минтруд РФ рекомендует в будущем году проиндексировать действующий прожиточный минимум в регионах на 3,3 процента. В этой связи новые показатели нетрудно просчитать.
Напомним, что ПМ — это не просто оценка уровня жизни населения. Это важная величина, по которой определяется степень нуждаемости граждан. Именно этот критерий является определяющим при назначении выплат и пособий в рамках государственной поддержки социально уязвимых слоев общества (пенсионеров, инвалидов, матерей-одиночек, малообеспеченных семей, многодетных семей, одиноко проживающих граждан и пр.).
Если, к примеру, среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, то она считается малообеспеченной, семьей с низким уровнем дохода. Ей, согласно законодательству, полагаются разные виды материальной поддержки — единоразовые и ежемесячные выплаты, льготы, преференции в виде налоговых вычетов, бесплатного проезда, медобслуживания и пр.
В Нижнем Тагиле одной из востребованных мер поддержки стал социальный контракт. Эта мера поддержки появилась сравнительно недавно. Ее суть в том, что государство предлагает гражданину, чей доход ниже прожиточного минимума в регионе, заключить социальный контракт. Согласно данному документу малоимущий гражданин получает материальную помощь на преодоление трудной жизненной ситуации.
К примеру, при потере работы можно потратить средства на переквалификацию, обучение и трудоустройство. Также многие граждане в рамках соцконтракта могут взять субсидию (до 250 тысяч рублей) на открытие и развитие собственного дела. За все выплаты придется отчитаться перед органами соцзащиты. И в случае невыполнения обязательств по социальному контракту гражданин должен будет вернуть средства в бюджет.