К примеру, при потере работы можно потратить средства на переквалификацию, обучение и трудоустройство. Также многие граждане в рамках соцконтракта могут взять субсидию (до 250 тысяч рублей) на открытие и развитие собственного дела. За все выплаты придется отчитаться перед органами соцзащиты. И в случае невыполнения обязательств по социальному контракту гражданин должен будет вернуть средства в бюджет.