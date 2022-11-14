Пожаловаться на такси и каршеринг могут жители Свердловской области

Для каждого из городов региона появился собственный телефон горячей линии, который будет работать с 8:30 до 17:00 по уральскому времени. Последний телефонный звонок служба жалоб примет 25 ноября.
В ведомстве отмечают, что специалисты ожидают вопросов о правилах оказания услуг агрегаторов такси, об отказе в перевозке животных, а также об исполнении обязанностей сторон.
Адреса и телефоны для консультаций предоставлены на сайте ведомства.
Также продолжает работу круглосуточный бесплатный телефон Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.