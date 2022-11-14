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Пожаловаться на такси и каршеринг могут жители Свердловской области

Сегодня, 16:06
Фото: 1MI

Жители Свердловской области могут пожаловаться на таксистов

Горячая линия для жалоб на каршеринг и такси заработала 14 ноября. Регулировать деятельность качества услуг пассажирских грузоперевозок будут сотрудники Управления Роспотребнадзора Свердловской области.

Для каждого из городов региона появился собственный телефон горячей линии, который будет работать с 8:30 до 17:00 по уральскому времени. Последний телефонный звонок служба жалоб примет 25 ноября.

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В ведомстве отмечают, что специалисты ожидают вопросов о правилах оказания услуг агрегаторов такси, об отказе в перевозке животных, а также об исполнении обязанностей сторон.

Адреса и телефоны для консультаций предоставлены на сайте ведомства.

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Также продолжает работу круглосуточный бесплатный телефон Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.

#Анна Варнакина#Общество#Такси#Каршеринг#Горячая линия#Свердловская область
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