Работы на стройплощадках Сахалина и Курил идут высокими темпами

- Сахалинская область является лидером в расселении граждан из аварийного жилья. В 2020 году в островном регионе опережающими темпами завершили расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Это позволило области претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения. В прошлом году мы получили на эти цели порядка 2 млрд рублей из федерального бюджета. Напомним, что в 2020 году жилищные условия улучшили более 6 тыс. человек, в 2021 – почти 4 тыс. В этом году планируется, что улучшат жилищные условия почти 6 тыс. человек. На сегодня расселено 66,7 тыс. кв. метров, это 2 818 человек получили либо новую квартиру, либо деньги за аварийную квартиру.