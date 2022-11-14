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Разлившую ведро с фекалиями экс-депутата оштрафовали в Первоуральске

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI

В Первоуральске экс-депутата оштрафовали за разлитое ведро с фекалиями

Наталью Крылову, экс-депутата городской думы Асбеста от коммунистической партии, оштрафовали. Причиной стало разлитое ведро с фекалиями в офисе «Водоканала» в Первоуральске.
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Правоохранители обвинили свердловчанку в хулиганстве и выписали штраф в 1000 рублей. При этом, сообщает Наталья Крылова изданию «Вечерние ведомости», материальный ущерб от её действий пока не оценили.

Ранее бывшая представительница от народа утверждала, что ведро с канализационными стоками перевернулось в результате стечения обстоятельств, без прямого умысла. Набрала она его по улице Емлина в Первоуральске, где жильцы на протяжении многих лет жалуются на затопленный подвал.

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В результате потока фекалий пострадало рабочее место сотрудницы «Водоканала»: клавиатура и компьютерная мышь.

#Первоуральск#Криминал#Фекалии#Штраф#Хулиганство#Полиция#Анна Варнакина
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