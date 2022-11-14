Разлившую ведро с фекалиями экс-депутата оштрафовали в Первоуральске

Правоохранители обвинили свердловчанку в хулиганстве и выписали штраф в 1000 рублей. При этом, сообщает Наталья Крылова изданию «Вечерние ведомости», материальный ущерб от её действий пока не оценили.
Ранее бывшая представительница от народа утверждала, что ведро с канализационными стоками перевернулось в результате стечения обстоятельств, без прямого умысла. Набрала она его по улице Емлина в Первоуральске, где жильцы на протяжении многих лет жалуются на затопленный подвал.
В результате потока фекалий пострадало рабочее место сотрудницы «Водоканала»: клавиатура и компьютерная мышь.