Разлившую ведро с фекалиями экс-депутата оштрафовали в Первоуральске

Ранее бывшая представительница от народа утверждала, что ведро с канализационными стоками перевернулось в результате стечения обстоятельств, без прямого умысла. Набрала она его по улице Емлина в Первоуральске, где жильцы на протяжении многих лет жалуются на затопленный подвал.