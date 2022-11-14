Школьники из ДШИ «Ренессанс» в Верхней Салде взяли гран-при всероссийского конкурса

Сразу два номера ребят получили высшие судейские оценки. Победителями фестиваля стали ансамбль «Колор+» за песни «Родина» и «Раздолье», а также Есения Юферева за прозаическое произведение «Ласточка». О победе молодых свердловчан сообщила администрация Верхней Салды.
Не остались без внимания судей и другие номера свердловчан. Поехавшие в северную столицу школьники привезли с собой дипломы лауреатов I и III степени.
Верхнесалдинцы выступали с тематическим номером в стиле кинофильма «Матрица», а также в российских народных костюмах.
От всего коллектива поздравляем вас с большой победой. Ждём вас домой, — комментирует успехи детей Алёна Р. в сообществе «Верхняя Салда официально».