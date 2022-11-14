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Школьники из ДШИ «Ренессанс» в Верхней Салде взяли гран-при всероссийского конкурса

Сегодня, 05:29
Фото: «Верхняя Салда официально»

Школьники из Верхней Салды взяли гран-при на международном конкурсе

Коллектив детской школы искусств «Ренессанс» в Верхней Салде и Есения Юферева завоевали гран-при. Международный конкурс «Невские перспективы» проводится в Санкт-Петербурге с 11 по 14 ноября.

Сразу два номера ребят получили высшие судейские оценки. Победителями фестиваля стали ансамбль «Колор+» за песни «Родина» и «Раздолье», а также Есения Юферева за прозаическое произведение «Ласточка». О победе молодых свердловчан сообщила администрация Верхней Салды.

Фото: «Верхняя Салда официально»

Не остались без внимания судей и другие номера свердловчан. Поехавшие в северную столицу школьники привезли с собой дипломы лауреатов I и III степени.

Фото: «Верхняя Салда официально»

Верхнесалдинцы выступали с тематическим номером в стиле кинофильма «Матрица», а также в российских народных костюмах.

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От всего коллектива поздравляем вас с большой победой. Ждём вас домой, — комментирует успехи детей Алёна Р. в сообществе «Верхняя Салда официально».
#Анна Варнакина#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Дети#Школьники#Конкурс#Победа#Песни
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