Школьники затоптали оторванный палец мальчика в Иркутске, пока тот искал медсестру

Подросток получил травму в конце зимы: его ударило по руке дверью, из-за чего фалангу отсекло. Часть пальца упала на пол. Пока юноша бегал по школе в поисках медсестры, дети топтались по пальцу и загрязнили его. Позже учителя положили оторванную часть тела в пакетик, но забыли добавить лед.
Спустя какое-то время медсестра нашлась. Ребёнка доставили в медицинское учреждение, где молодому человеку пришили фалангу, однако часть тела не прижилась из-за сильного загрязнения и неправильно оказанной первой помощи.
После проведенной операции у мальчика начались проблемы со здоровьем: появилась одышка, болит палец. Теперь школьник не может заниматься спортом — легкой атлетикой и боксом.
Мать пострадавшего жителя Иркутской области обратилась в прокуратуру. Женщина надеется наказать образовательное учреждение за непрекращающуюся травлю мальчика (в его адрес отпускают жесткие шутки в школьном чате), за неправильно оказанную помощь, сообщает Царьград.