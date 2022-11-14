Школьники затоптали оторванный палец мальчика в Иркутске, пока тот искал медсестру

Подросток получил травму в конце зимы: его ударило по руке дверью, из-за чего фалангу отсекло. Часть пальца упала на пол. Пока юноша бегал по школе в поисках медсестры, дети топтались по пальцу и загрязнили его. Позже учителя положили оторванную часть тела в пакетик, но забыли добавить лед.