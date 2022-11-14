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Школьники затоптали оторванный палец мальчика в Иркутске, пока тот искал медсестру

Сегодня, 08:02
Фото: 1MI

В Иркутске школьники оторвали и затоптали подростку палец

14-летнему парню из села Новожилкино в Иркутской области оторвало зажатый дверьми палец. Фаланга упала на пол и была затоптана школьниками. Пока ребёнок пытался найти медсестру, та обедала в столовой. Палец спасти не удалось: первую помощь оказали неправильно.

Подросток получил травму в конце зимы: его ударило по руке дверью, из-за чего фалангу отсекло. Часть пальца упала на пол. Пока юноша бегал по школе в поисках медсестры, дети топтались по пальцу и загрязнили его. Позже учителя положили оторванную часть тела в пакетик, но забыли добавить лед.

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Спустя какое-то время медсестра нашлась. Ребёнка доставили в медицинское учреждение, где молодому человеку пришили фалангу, однако часть тела не прижилась из-за сильного загрязнения и неправильно оказанной первой помощи.

После проведенной операции у мальчика начались проблемы со здоровьем: появилась одышка, болит палец. Теперь школьник не может заниматься спортом — легкой атлетикой и боксом.

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Мать пострадавшего жителя Иркутской области обратилась в прокуратуру. Женщина надеется наказать образовательное учреждение за непрекращающуюся травлю мальчика (в его адрес отпускают жесткие шутки в школьном чате), за неправильно оказанную помощь, сообщает Царьград.

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#Анна Варнакина#Дети#Школа#Больница#Операция#Иркутск#Происшествия
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