Стал известен порядок оплаты по кредитам для гражданских жен мобилизованных

Ранее сообщалось о некоторых отсрочках по кредитным платежам для мобилизованных и их жен. Теперь на портале Объясняем.рф дали разъяснения о том, как быть женщинам, не состоящим в официальных браках в мобилизованными.
На портале сказано, что по закону отсрочка лается официальным женам мобилизованным и отправленным на фронт мужчинам. Однако, если пара не расписана, женщине необходимо прийти в банк, где попросить реструктурировать кредит.
Ведь у банков есть собственные программы помощи заемщикам, которые оказались в сложной ситуации. Там может быть как отсрочка, так и любая другая «поблажка». Все зависит от конкретного банка.