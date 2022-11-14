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Стал известен порядок оплаты по кредитам для гражданских жен мобилизованных

Сегодня, 13:22
Фото: 1MI
Стало известно, как нужно действовать девушкам и гражданским женам мобилизованных мужчин, на которых оформлены их кредиты.

Ранее сообщалось о некоторых отсрочках по кредитным платежам для мобилизованных и их жен. Теперь на портале Объясняем.рф дали разъяснения о том, как быть женщинам, не состоящим в официальных браках в мобилизованными.

На портале сказано, что по закону отсрочка лается официальным женам мобилизованным и отправленным на фронт мужчинам. Однако, если пара не расписана, женщине необходимо прийти в банк, где попросить реструктурировать кредит.

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Ведь у банков есть собственные программы помощи заемщикам, которые оказались в сложной ситуации. Там может быть как отсрочка, так и любая другая «поблажка». Все зависит от конкретного банка.

#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Кредит#Отсрочка#Банк#Жена#Елена Озерова
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