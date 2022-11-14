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Стали известны подробности ЧП с сорвавшейся со скалы гимназисткой в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI
Отец сорвавшей с тарзанки 14-летней девочки из Нижнего Тагила рассказал подробности инцидента. По его словам, родители большинства учеников не были уведомлены об экстремальном отдыхе.

Также отец выяснил, что клуб, который организовал для детей отдых, не имеет регистрации. На следующий день после произошедшего на аттракцион пришла другая группа школьников.

В пятницу 7 октября 2022 года ученики из гимназии № 18 отправились в поход на Голый Камень. 14-летняя девочка сорвалась с высоты в 20 метров. В результате с травмами она была госпитализирована в Екатеринбург. На данный момент школьница обучается онлайн, так как посещать занятия она не может.

 По данным telegram-канала Ural Mash, девочка является дочерью известного тагильского художника Петра Двойникова. Он знал, что в тот день было запланировано мероприятия, но какое именно, ему не сказали. 

Он рассказал, что большинство родителей не уведомили надлежащим образом об экстремальном походе. То, что его дочь осталась жива, он называет чудом. По его словам, все 20 учеников дважды спускались на тарзанке под присмотром инструкторов из Нижнего Тагила, пишет Е1.

При проведении собственной проверки мужчина узнал, что клуб нигде не зарегистрирован.

Во время турпохода гимназистка сорвалась с тарзанки на горе в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Скала#Падение#Дети#Школьники#Подростки#Ирина Кирилова
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