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Стало известно имя главной мамы Екатеринбурга

Сегодня, 05:35
Фото: Конкурс "Главная мама Екатеринбурга" Вконтакте

В Екатеринбурге выбрали главную маму города

В Екатеринбурге 13 ноября прошел финал конкурса на главную маму города. Звание в этом году досталось психологу Марии Миловановой. Победительнице 42 года, она воспитывает троих мальчиков.

На конкурсе Мария оказалась, случайно наткнувшись на объявление о кастинге. Она решила принять участие.

Сама победительница отмечает, что она творческая личность. Ей нравится петь, танцевать, а также она играет на фортепиано.

Я всем женщинам советую участвовать в конкурсе. Это очень ценный опыт, он помогает прокачать многие сферы своей жизни, справиться со своими страхами, получить новые знакомства. У меня теперь плюс 37 новых подружек. И это все замечательные девочки, — рассказывает Мария.

Конкурс проходил в Екатеринбурге в 18-й раз. Жюри оценивало не только красоту участниц. Также баллы ставили за характер и обаяние. Женщины могли проявить себя в течение всего конкурса.

Шоу продолжалось в общей сложности более пяти часов. Конкурсантки пели, танцевали, а также устраивали дефиле в вечерних платьях. 

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Победа#Конкурс
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