Стало известно имя главной мамы Екатеринбурга

Я всем женщинам советую участвовать в конкурсе. Это очень ценный опыт, он помогает прокачать многие сферы своей жизни, справиться со своими страхами, получить новые знакомства. У меня теперь плюс 37 новых подружек. И это все замечательные девочки, — рассказывает Мария.

Конкурс проходил в Екатеринбурге в 18-й раз. Жюри оценивало не только красоту участниц. Также баллы ставили за характер и обаяние. Женщины могли проявить себя в течение всего конкурса.