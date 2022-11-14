Супруги решили подзаработать на продаже наркотиков и были пойманы в Нижнем Тагиле

«Химик-закладчик» во всем сознался правоохранителям. Мужчина рассказал, что незаконный путь обогащения выбрал для того, чтобы иметь дополнительный заработок. Например, задержанный сообщил, что приобрел необходимые реактивы в интернете, а после отвез в лес около села Петрокаменское. Там супруги должны были готовить запрещенные вещества, а после — продавать их на территории Нижнего Тагила.