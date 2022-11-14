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Супруги решили подзаработать на продаже наркотиков и были пойманы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:12
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле семейная пара создавала и продавала наркотики

Правоохранители задержали мужа и жену, которые варили наркотики на улице Авангардной и продавали их в Нижнем Тагиле. Пара наркоторговцев создала более 2 кг «синтетики» и приготовила их к продаже.

Со слов полицейских, оба жителя Нижнего Тагила ранее были судимы: он — за хранение наркотических средств, кражу и хищение путем обмана, она — за избиение человека.

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«Химик-закладчик» во всем сознался правоохранителям. Мужчина рассказал, что незаконный путь обогащения выбрал для того, чтобы иметь дополнительный заработок. Например, задержанный сообщил, что приобрел необходимые реактивы в интернете, а после отвез в лес около села Петрокаменское. Там супруги должны были готовить запрещенные вещества, а после — продавать их на территории Нижнего Тагила.

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О том, что подозреваемых задержали, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Полицейские остановили супружескую пару на автомобиле Citroën в Нижнем Тагиле и провели обыск. В салоне авто обнаружились предметы и вещества, которые указывали на совершенные преступления. 2,3 килограмма мефедрона изъяли прямо на месте случившегося.

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На тагильчан возбудили уголовные дела за незаконное изготовление наркотиков и умысел об их сбыте в особо крупном размере. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, а мужчина арестован.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
#Анна Варнакина#Наркотики#Полиция#Задержание#Нижний Тагил#Валерий Горелых#Криминал
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