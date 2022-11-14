Трогательное предложение коллеге сделал пожарный из Кушвы

Сперва другой коллега Валерия позвал его любимую для того, чтобы сделать общее фото около пожарного автомобиля. Затем сам жених неожиданно выскочил из транспорта, в руках у него был букет красных роз. После этого он встал на одно колено и произнес заветное предложение. Наталья ответила согласием.