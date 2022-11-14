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Трогательное предложение коллеге сделал пожарный из Кушвы

Сегодня, 09:52
Фото: 1MI

В Кушве пожарный сделал предложение своей коллеге

В Кушве пожарный сделал предложение своей возлюбленной-коллеге на глазах у других сотрудников.

Валерий Елмашев предложил руку и сердце Наталье Сапроновой, которая работает дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы, пишет издание «КП-Екатеринбург».

Сперва другой коллега Валерия позвал его любимую для того, чтобы сделать общее фото около пожарного автомобиля. Затем сам жених неожиданно выскочил из транспорта, в руках у него был букет красных роз. После этого он встал на одно колено и произнес заветное предложение. Наталья ответила согласием.

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Далее прозвучали громкие аплодисменты коллег-спасателей, а также звуки сирен. Валерий надел на руку невесты кольцо.

#Общество#Новости УрФО#Предложение#Свадьба#Пожарный#Елена Озерова
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