Трогательное предложение коллеге сделал пожарный из Кушвы

Валерий Елмашев предложил руку и сердце Наталье Сапроновой, которая работает дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы, пишет издание «КП-Екатеринбург».
Сперва другой коллега Валерия позвал его любимую для того, чтобы сделать общее фото около пожарного автомобиля. Затем сам жених неожиданно выскочил из транспорта, в руках у него был букет красных роз. После этого он встал на одно колено и произнес заветное предложение. Наталья ответила согласием.
Далее прозвучали громкие аплодисменты коллег-спасателей, а также звуки сирен. Валерий надел на руку невесты кольцо.