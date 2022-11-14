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В Нижнем Тагиле спящий мужчина чуть не сгорел заживо из-за холодильника

Сегодня, 15:15
Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
Аварийный холодильник загорелся на Волочаевской, 12 в Нижнем Тагиле. В результате пожара пенсионер, проживающий в квартире, отравился продуктами горения и был отправлен под медицинский надзор. Инцидент произошел в воскресенье, 13 ноября, в 05:44 по уральскому времени.

Во время пожара домовладелец крепко спал и не чувствовал запаха гари. О пожаре в Нижнем Тагиле сообщила соседка, которая почувствовала неладное.

Пламя повредило стены и все, что находилось в квартире частного дома на двух хозяев. От огня пострадала площадь в 10 кв. м. Тушением занимались 1 звено ГЗДС и 2 спецмашины.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

Мужчину 1953 года рождения отправили в «Токсикоцентр» в удовлетворительном состоянии, сообщили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.

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Ранее в Нижнем Тагиле сгорела сауна, работавшая в многоквартирном жилом доме. О том, что в их здании отдыхают люди, жильцы не знали до момента пожара. Из объятого пламенем помещения вывели 15 людей, в числе которых было 3 несовершеннолетних тагильчанина.

#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Холодильник#Пожарные
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