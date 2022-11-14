В Нижнем Тагиле спящий мужчина чуть не сгорел заживо из-за холодильника

Во время пожара домовладелец крепко спал и не чувствовал запаха гари. О пожаре в Нижнем Тагиле сообщила соседка, которая почувствовала неладное.
Пламя повредило стены и все, что находилось в квартире частного дома на двух хозяев. От огня пострадала площадь в 10 кв. м. Тушением занимались 1 звено ГЗДС и 2 спецмашины.
Мужчину 1953 года рождения отправили в «Токсикоцентр» в удовлетворительном состоянии, сообщили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.
Ранее в Нижнем Тагиле сгорела сауна, работавшая в многоквартирном жилом доме. О том, что в их здании отдыхают люди, жильцы не знали до момента пожара. Из объятого пламенем помещения вывели 15 людей, в числе которых было 3 несовершеннолетних тагильчанина.