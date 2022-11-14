В Нижнем Тагиле спящий мужчина чуть не сгорел заживо из-за холодильника

Ранее в Нижнем Тагиле сгорела сауна, работавшая в многоквартирном жилом доме. О том, что в их здании отдыхают люди, жильцы не знали до момента пожара. Из объятого пламенем помещения вывели 15 людей, в числе которых было 3 несовершеннолетних тагильчанина.