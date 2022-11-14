В Тагиле сгорела подпольная сауна, а со снегопадом боролись более 100 человек

Подпольная сауна в одном из домов Нижнего Тагила не привлекала внимание 10 лет, пока не сгорела. Жители дома № 22 на улице Аганичева узнали о ее существовании только после пожара.
Снова превышение диоксида азота обнаружил газоанализатор TagilCity.ru во время замеров воздуха, а Роспотребнадзор не увидел нарушений после жалоб горожан на дым от бывшего карьера. Собрали данные о главных эко-событиях недели в подборке TagilCity.ru.
С каждым годом в Нижнем Тагиле появляется все больше городских скульптур. Редакция TagilCity.ru выбрала пять самых интересных монументов в городе.
Спортсмены из Нижнего Тагила выступили с мастер-классом для студентов Высокогорского многопрофильного техникума. Состоялась общая разминка, затем выступление без использования оборудования, мастер-класс по базовым упражнениям и воркауту.
В ночь на 14 ноября в Нижнем Тагиле на ликвидацию последствий снегопада вышли 15 комбинированных автомобилей, 7 тракторов, 2 грейдера, 2 погрузчика и 5 самосвалов. В расчистке пешеходных переходов были задействованы более сотни человек.