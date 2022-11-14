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В Тагиле сгорела подпольная сауна, а со снегопадом боролись более 100 человек

Сегодня, 14:48
Фото: Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/паблик в ВК «Руда»
В Нижнем Тагиле сгорела подпольная сауна, а со снегопадом боролись более 100 человек. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 14 ноября.

Подпольная сауна в одном из домов Нижнего Тагила не привлекала внимание 10 лет, пока не сгорела. Жители дома № 22 на улице Аганичева узнали о ее существовании только после пожара.

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В ночь на 14 ноября в Нижнем Тагиле на ликвидацию последствий снегопада вышли 15 комбинированных автомобилей, 7 тракторов, 2 грейдера, 2 погрузчика и 5 самосвалов. В расчистке пешеходных переходов были задействованы более сотни человек.

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