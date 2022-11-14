Вогулы с крыльями и птицерыба. Пять самых интересных скульптур в Нижнем Тагиле

В самом центре города возле музея изобразительного искусства есть необычная скульптура городского ангела. Появилась она в 2009 году из-под руки скульптора Александра Иванова. Особенность статуи в том, что она выполнена не из бронзы или камня, а из спаянных листов железа.
На небольшом постаменте стоит интеллигентный мужчина средних лет в пальто, шляпе, очках и с портфелем в руке. На неземную породу этого существа указывают крылья за спиной. Компанию ангелу составляет собака, взгляд которой устремлен вверх. Кстати, в другой руке ангел держит копье, опущенное вниз. Возможно, чтобы защить город от любых бед и несчастий. На первый взгляд фигура из-за стиля выполнения смотрится немного грубовато. Но может так и должен выглядеть защитник сурового уральского города?
Несколько скульптур уральских животных украсили парк «Народный» в 2018 году. Их авторами стали шесть скульпторов из Нижнего Тагила, Невьянска и Ижевска. В результате в парке появились бетонные изваяния волка, медведя, лося, рыси, филина и царь-рыбы таймень. А еще щука, на которой сидит ворон. Автором именно этой необычной фигуры стал уроженец Нижнего Тагила Кирилл Баталов.
Скульптура посвящена мансийской «Легенде о щуке и вороне». По приданию, изначально щука была земным обитателем и не имела костей — только челюсти. Первую кость в щуку заложил ворон, уронивший лопатку оленя. А после она стала поедать все подряд и, когда съела ножи у человека, то тот бросил ее в воду. «С тех пор щука в воде живет, а головные кости у нее — вещи, люди и звери, которых она проглотила», — гласит легенда.
В парке возле музея «Демидовская дача» есть скульптура еще советского периода, изображающая юношу и девушку. Молодые люди безмятежно смотрят в небо, встречая солнце на берегу Тагильского пруда.
Эта скульптура типовая — одна из тех что в СССР размещали во дворах, парках, стадионах и пионерских лагерях. В Нижнем Тагиле она появилась в 40-50-х годах прошлого века, но к 2010-м пришла в упадок: у девушки отсутствовали руки, части лиц рассыпались. Однако скульптору Владимиру Бекетову удалось ее восстановить. Появилось у скульптуры и новое название — «Утро».
На Тагильском пруду прямо в воде есть еще одна скульптура Александра Иванова «Манси на реке Чусовой». Она посвящена первопроходцам из коренного населения вогулов по главной уральской артерии.
Вечно плывущие в лодке фигуры изображены художником с крыльями за спиной. Еще одни хранители города? А может и тех, кто путешествует по Чусовой. Компанию вогулам составляют лишь городские птицы, ведь близко подойти к скульптуре и рассмотреть ее можно только в холодное время года.
Символ порядка и чистоты в виде скульптуры дворника стоит на набережной «Тагильская лагуна». Появилась фигура в 2015 году из-под руки скульптора Юрия Заикина.
В дореволюционное время дворник представлял собой внушительного мужчину в белом фартуке, всегда знающего всю подноготную жителей дома и не выпускающего метлу из рук. Именно таким его изобразил художник. Есть в скульптуре и забавная сцена — кот гонящийся за голубем. Но, судя по виду дворника, он сможет побороть этот хаос и навести на набережной порядок и уют.
Это лишь малая часть всех скульптур в Нижнем Тагиле. Ведь в каждом парке появляюсь все новые каменные или металлические обитатели. Иногда они состоят из четких геометрических линий, как фигуры животных на Пихтовых горах. Или зазывают на представление, как каменные герои у цирка. А другие несут в себе историю в парке советской скульптуры.