Вогулы с крыльями и птицерыба. Пять самых интересных скульптур в Нижнем Тагиле

Скульптура посвящена мансийской «Легенде о щуке и вороне». По приданию, изначально щука была земным обитателем и не имела костей — только челюсти. Первую кость в щуку заложил ворон, уронивший лопатку оленя. А после она стала поедать все подряд и, когда съела ножи у человека, то тот бросил ее в воду. «С тех пор щука в воде живет, а головные кости у нее — вещи, люди и звери, которых она проглотила», — гласит легенда.