За плохую чистку дорог от снега замглавы Екатеринбурга объявлено предостережение

В зимнее время прокуроры региона осуществляют постоянный анализ качества работ по очистке снега, борьбе с заносами, а также других действий руководителей муниципалитета. Мониторинг представителей госоргана направлен на «недопущение ненадлежащего исполнения обязанностей» дорожными службами и административными рабочими.