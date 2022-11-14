За плохую чистку дорог от снега замглавы Екатеринбурга объявлено предостережение

Предостережение вынесли для того, чтобы представители исполнительно-распорядительного органа не допускали нарушения законов во время сезонных работ. О письменном акте прокурорского реагирования стало известно 14 ноября.
В зимнее время прокуроры региона осуществляют постоянный анализ качества работ по очистке снега, борьбе с заносами, а также других действий руководителей муниципалитета. Мониторинг представителей госоргана направлен на «недопущение ненадлежащего исполнения обязанностей» дорожными службами и административными рабочими.
Прокурорский надзор установлен с целью обеспечения безопасности жителей Екатеринбурга на дорогах во время зимы. Обеспечить защиту граждан должны органы местного управления, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
После системной проверки надзорный орган даст принципиальную оценку качеству работ администрации.