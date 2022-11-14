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За плохую чистку дорог от снега замглавы Екатеринбурга объявлено предостережение

Сегодня, 06:04
Фото: 1MI

Замглавы Екатеринбурга объявлено предостережение из-за качества очистки дорог

Прокуратура Свердловской области вынесла предостережение замглавы Екатеринбурга и 7 начальникам дорожно-эксплуатационного управления «с целью активизации работ» по уборке снега с дорог и прочим сезонным обязательствам администрации.

Предостережение вынесли для того, чтобы представители исполнительно-распорядительного органа не допускали нарушения законов во время сезонных работ. О письменном акте прокурорского реагирования стало известно 14 ноября.

Из-за качества чистки снега замглавы Екатеринбурга объявлено предостережение
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В зимнее время прокуроры региона осуществляют постоянный анализ качества работ по очистке снега, борьбе с заносами, а также других действий руководителей муниципалитета. Мониторинг представителей госоргана направлен на «недопущение ненадлежащего исполнения обязанностей» дорожными службами и административными рабочими.

Прокурорский надзор установлен с целью обеспечения безопасности жителей Екатеринбурга на дорогах во время зимы. Обеспечить защиту граждан должны органы местного управления, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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После системной проверки надзорный орган даст принципиальную оценку качеству работ администрации.

#Общество#Екатеринбург#Прокуратура#Снег#Уборка снега#Анна Варнакина#Гололед
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