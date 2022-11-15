11 школьников из Нижнего Тагила получили паспорта в библиотеке

В День сотрудника органов внутренних дел РФ 14-летние тагильчане получили свои первые паспорта. Церемония вручения прошла в праздничной атмосфере доме № 1а по улице Строителей, всего документ получили 11 юношей и девушек.
Каждого участника поздравили представители отдела по вопросам миграции МВД России по городу. Вместе с документом удостоверяющим личность школьникам вручили Конституцию РФ и небольшие подарки, в частности, читательские билеты.
Это большое и волнующее событие в жизни молодых людей, начало взрослости и самостоятельности, — говорится на сайте МБУК «Центральная городская библиотека».
Следующая замена паспорта состоится в 20 лет.