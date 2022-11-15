200 миллионов рублей на газификацию частных домов получил Нижний Тагил

Ранее стало известно о том, что тагильчан пригласили обсудить ликвидацию свалки токсичных отходов на Кушвинском тракте. Обсуждения дальнейшего будущего шламонакопителя проходят до 17 декабря текущего года. Администрация просит неравнодушных к экологии жителей Нижнего Тагила выйти на связь дистанционно или при личном посещении органа управления.