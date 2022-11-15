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200 миллионов рублей на газификацию частных домов получил Нижний Тагил

Сегодня, 05:09
Фото: 1MI

Нижнему Тагилу выделили 200 млн рублей на газификацию частных домов

Сменить печное отопление на газовое оборудование смогут жители частного сектора Нижнего Тагила уже в скором времени. На эти цели выделено 200 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Экология».

Более экологичное топливо заменит коптящие печи в частных домах уже в 2023 году. Переход на газовое отопление стал возможен в рамках всероссийского проекта «Чистый воздух».

Смена оборудования пройдет на условиях софинансирования со стороны тагильчан и государства в соотношении 10 к 90. Жители Нижнего Тагила должны будут заплатить 25 тысяч рублей.

Глава муниципалитета Владислав Пинаев сообщил о том, что предстоит объемная работа из-за размеров частного сектора в Нижнем Тагиле. По этой причине до начала следующего года власти собирают списки участников программы.

Необходимые документы и этапы реализации будут подготовлены в скором времени, сообщает администрация Нижнего Тагила.

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Ликвидацию токсичных отходов на Кушвинском тракте обсудят жители Нижнего Тагила
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Ранее стало известно о том, что тагильчан пригласили обсудить ликвидацию свалки токсичных отходов на Кушвинском тракте. Обсуждения дальнейшего будущего шламонакопителя проходят до 17 декабря текущего года. Администрация просит неравнодушных к экологии жителей Нижнего Тагила выйти на связь дистанционно или при личном посещении органа управления.

#Касается каждого#Нижний Тагил#Город#Владислав Пинаев#Нацпроект «Экология»#Бытовой газ#Печи#Частный дом#Анна Варнакина
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