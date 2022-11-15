Автохам Новосёлов из Екатеринбурга стал фигурантом нового уголовного дела

Со слов автохама, уголовное дело действительно заведено, но в суд его вызывают из-за романа с женой полицейского. Екатеринбуржец рассказал «КП-Екатеринбург», что все случилось в начале 2022-го. В то время мужчина ехал с супругой «местного гаишника». Раздосадованный правоохранитель организовал облаву, после которой Новоселова обвинили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного обвинения.