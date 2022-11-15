Автохам Новосёлов из Екатеринбурга стал фигурантом нового уголовного дела

Первое заседание в госоргане должно было состояться 27 октября, однако Новосёлов на него не явился. Мужчина не пришел и на другое слушание. В следующий раз обвинитель, адвокат и судья встретятся 9 декабря.
Со слов автохама, уголовное дело действительно заведено, но в суд его вызывают из-за романа с женой полицейского. Екатеринбуржец рассказал «КП-Екатеринбург», что все случилось в начале 2022-го. В то время мужчина ехал с супругой «местного гаишника». Раздосадованный правоохранитель организовал облаву, после которой Новоселова обвинили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного обвинения.
Мне звонили из суда, но меня никто не ознакомил с обвинительным заключением. Почему я должен ходить?! — задается вопросом Игорь Новоселов в беседе с изданием.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил СМИ, что автохама остановили в мае 2022 года. Водитель отказался от прохождения алкотестера, что правоохранители расценили как рецидив. При этом автомобилист не делал попыток сбежать и не оказывал сопротивление.
Однако показания Новоселова не сходятся с данными от правоохранителей: руководитель службы дознания ОВД заверил полковника Горелых, что обвинительный акт был вручен автохаму и этот факт подтверждают расписки.
За повторную езду в нетрезвом виде Новосёлову грозит до 2 лет тюрьмы.
Ранее Новосёлову вручили повестку в военкомате Березовского. Мужчина пришел в ведомство пьяным и начал добиваться добровольной отправки на территорию проведения специальной военной операции ВС РФ. При этом известный автохам не мог быть призван в рамках частичной мобилизации из-за непогашенной судимости.