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Больница в Карпинске заплатит почти 500 тысяч рублей за перепутанное тело умершего

Сегодня, 12:49
Фото: 1MI
Вдова умершего жителя Свердловской области засудила больницу за то, что для похорон ей выдали чужое тело.

Все произошло в 2020 году, тогда в медучреждении скончались двое мужчин. Их тела сперва лежали в патологоанатомическом отделении больницы. Вскрытие показало, что один из мужчин скончался из-за коронавируса, пишет Е1.

Трупы подготовили к проведению похорон. Однако сотрудница морга перепутала и отдала вдове мужчины чужой труп. Тело было выдано в мешке и засыпано известью в связи с коронавирусными ограничениями, поэтому женщина не сразу узнала, что это не тело ее мужа.

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После того, как произошедшее вскрылось, у женщины от стресса обострились хронические болезни. Затем она подала в суд на Карпинскую больницу. Женщине присвоили компенсацию в размере 23 450 рублей и 200 тысяч рублей. Дочерям умершего присудили по 130 тысяч рублей.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Больница#Коронавирус#Труп#Компенсация
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