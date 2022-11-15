Больница в Карпинске заплатит почти 500 тысяч рублей за перепутанное тело умершего

После того, как произошедшее вскрылось, у женщины от стресса обострились хронические болезни. Затем она подала в суд на Карпинскую больницу. Женщине присвоили компенсацию в размере 23 450 рублей и 200 тысяч рублей. Дочерям умершего присудили по 130 тысяч рублей.