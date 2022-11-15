Больница в Карпинске заплатит почти 500 тысяч рублей за перепутанное тело умершего

Все произошло в 2020 году, тогда в медучреждении скончались двое мужчин. Их тела сперва лежали в патологоанатомическом отделении больницы. Вскрытие показало, что один из мужчин скончался из-за коронавируса, пишет Е1.
Трупы подготовили к проведению похорон. Однако сотрудница морга перепутала и отдала вдове мужчины чужой труп. Тело было выдано в мешке и засыпано известью в связи с коронавирусными ограничениями, поэтому женщина не сразу узнала, что это не тело ее мужа.
После того, как произошедшее вскрылось, у женщины от стресса обострились хронические болезни. Затем она подала в суд на Карпинскую больницу. Женщине присвоили компенсацию в размере 23 450 рублей и 200 тысяч рублей. Дочерям умершего присудили по 130 тысяч рублей.