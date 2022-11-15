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Дефицит работников достиг пика в Свердловской области

Сегодня, 08:54
Фото: 1MI

В Свердловской области достиг пика дефицит работников

Работодатели из Свердловской области уже более двух месяцев сталкиваются с кадровым дефицитом. В ноябре этот показатель достиг своего пика.

На сегодняшний день на одну вакансию в Свердловской области приходится всего 3,7 активных резюме. Это пониженная конкуренция. Об этом сообщают специалисты сайта Head Hunter.

Согласно нормальному показателю конкуренции, как считают эксперты, на одну вакансию должно приходиться почти в два раза больше резюме, чем сейчас.

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Специалисты отметили, что конкуренция в регионе снижается уже три месяца подряд. Более всего эта проблема ощутима в сфере медицины, строительства, банковской среде, добыче сырья и среди домашнего персонала. На некоторые вакансии не откликается даже ни одного человека.

#Общество#Новости УрФО#Работа#Ваканси#Конкуренция#Елена Озерова
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