Дефицит работников достиг пика в Свердловской области

На сегодняшний день на одну вакансию в Свердловской области приходится всего 3,7 активных резюме. Это пониженная конкуренция. Об этом сообщают специалисты сайта Head Hunter.
Согласно нормальному показателю конкуренции, как считают эксперты, на одну вакансию должно приходиться почти в два раза больше резюме, чем сейчас.
Специалисты отметили, что конкуренция в регионе снижается уже три месяца подряд. Более всего эта проблема ощутима в сфере медицины, строительства, банковской среде, добыче сырья и среди домашнего персонала. На некоторые вакансии не откликается даже ни одного человека.