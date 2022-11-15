Дефицит работников достиг пика в Свердловской области

Специалисты отметили, что конкуренция в регионе снижается уже три месяца подряд. Более всего эта проблема ощутима в сфере медицины, строительства, банковской среде, добыче сырья и среди домашнего персонала. На некоторые вакансии не откликается даже ни одного человека.