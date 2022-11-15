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Детеныш тибетского яка родился в Нижнетагильском цирке

Сегодня, 10:27
Фото: 1MI
В Нижнетагильском цирке родился детеныш тибетского яка. Его родители – артисты аттракциона «Дикая планета» Вита и Терек.

Животное родилось здоровым и крепким, роды также прошли хорошо, сообщает «Тагильский рабочий». Родившийся теленок чувствует себя отлично, его вес составляет 5 килограммов.

Сотрудники цирка отметили, что детеныш похож на отца. Сейчас он находится на грудном кормлении матери, а через месяц его уже можно будет кормить овощами, сеном и зерном.

Добавляется, что еду теленок потребовал уже через несколько минут после рождения. Впервые попробовав молоко, он встал на ноги и немного прошелся.

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Имя теленку еще не дали. Помочь в этом попросили самих тагильчан, поделившись своей версией в группе во «ВКонтакте» цирка.

#Общество#Нижний Тагил#Цирк#Роды#Детеныш#Теленок#Елена Озерова
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