Детеныш тибетского яка родился в Нижнетагильском цирке

Животное родилось здоровым и крепким, роды также прошли хорошо, сообщает «Тагильский рабочий». Родившийся теленок чувствует себя отлично, его вес составляет 5 килограммов.
Сотрудники цирка отметили, что детеныш похож на отца. Сейчас он находится на грудном кормлении матери, а через месяц его уже можно будет кормить овощами, сеном и зерном.
Добавляется, что еду теленок потребовал уже через несколько минут после рождения. Впервые попробовав молоко, он встал на ноги и немного прошелся.
Имя теленку еще не дали. Помочь в этом попросили самих тагильчан, поделившись своей версией в группе во «ВКонтакте» цирка.