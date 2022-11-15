Детеныш тибетского яка родился в Нижнетагильском цирке

Сотрудники цирка отметили, что детеныш похож на отца. Сейчас он находится на грудном кормлении матери, а через месяц его уже можно будет кормить овощами, сеном и зерном.



Добавляется, что еду теленок потребовал уже через несколько минут после рождения. Впервые попробовав молоко, он встал на ноги и немного прошелся.