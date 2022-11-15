Детей-безбилетников Минтранс запретил высаживать из поездов. Их повезут в полицию

Благодаря новым правилам пассажирских грузоперевозок был устранен пробел в законодательстве, при котором детей запрещалось высаживать из автомобилей и электричек (с февраля 2021 года — из троллейбусов, трамваев и автобусов), но разрешалось — из железнодорожного транспорта.