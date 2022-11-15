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Детей-безбилетников Минтранс запретил высаживать из поездов. Их повезут в полицию

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI

Минтранс запретил высаживать детей-безбилетников из поездов

Детей до 16 лет, которые едут в поезде без купленного билета, запретило высаживать Министерство транспорта РФ. При этом безбилетников необходимо доставить в полицию.

С соответствующим предложением обратилась к Правительству Генпрокуратура России. О внесенных в законодательство поправках стало известно 14 ноября. Данные опубликовала Генеральная прокуратура РФ.

Благодаря новым правилам пассажирских грузоперевозок был устранен пробел в законодательстве, при котором детей запрещалось высаживать из автомобилей и электричек (с февраля 2021 года — из троллейбусов, трамваев и автобусов), но разрешалось — из железнодорожного транспорта.

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Куда жаловаться на работу общественного транспорта в Нижнем Тагиле
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Ранее стало известно, куда жаловаться на работу общественного транспорта в Нижнем Тагиле. Адреса и номера телефонов для выражения замечаний — в материале TagilCity.ru.

#Анна Варнакина#Общество#Россия#Дети#Поезд#Билеты
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