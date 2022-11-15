Детей-безбилетников Минтранс запретил высаживать из поездов. Их повезут в полицию

С соответствующим предложением обратилась к Правительству Генпрокуратура России. О внесенных в законодательство поправках стало известно 14 ноября. Данные опубликовала Генеральная прокуратура РФ.
Благодаря новым правилам пассажирских грузоперевозок был устранен пробел в законодательстве, при котором детей запрещалось высаживать из автомобилей и электричек (с февраля 2021 года — из троллейбусов, трамваев и автобусов), но разрешалось — из железнодорожного транспорта.
Ранее стало известно, куда жаловаться на работу общественного транспорта в Нижнем Тагиле. Адреса и номера телефонов для выражения замечаний — в материале TagilCity.ru.