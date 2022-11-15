Единственная чемпионка по самбо из Тагила подтвердила звание на международном уровне

Девушка выступала в составе сборной Свердловской области в столице Киргизии — Бишкеке. Свердловские спортсмены по результатам общего зачета завоевали первое место. В личном зачете среди женщин до 50 кг спортсменка из Нижнего Тагила забрала бронзовую медаль.
Екатерина Хасанова родилась в мае 2001 года. На сегодняшний день проживает в Екатеринбурге. Является чемпионкой по самбо (единственной в Нижнем Тагиле), призером кубка Европы (2021–2022 гг.), лауреатом кубка России. Также Екатерина взяла «золото» в Первенстве страны среди студентов, сообщает «Тагильский рабочий».
Ранее стало известно о том, что тхэквондоисты из Нижнего Тагила взяли «золото» на Кубке Урала.