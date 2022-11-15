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Единственная чемпионка по самбо из Тагила подтвердила звание на международном уровне

Сегодня, 10:03
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле самбистка стала лауреатом в чемпионате мира по самбо

Воспитанница спортивной школы в Нижнем Тагиле Екатерина Хасанова привезла с международных соревнований по самбо бронзовую медаль.

Девушка выступала в составе сборной Свердловской области в столице Киргизии — Бишкеке. Свердловские спортсмены по результатам общего зачета завоевали первое место. В личном зачете среди женщин до 50 кг спортсменка из Нижнего Тагила забрала бронзовую медаль.

Екатерина Хасанова родилась в мае 2001 года. На сегодняшний день проживает в Екатеринбурге. Является чемпионкой по самбо (единственной в Нижнем Тагиле), призером кубка Европы (2021–2022 гг.), лауреатом кубка России. Также Екатерина взяла «золото» в Первенстве страны среди студентов, сообщает «Тагильский рабочий».

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#Спорт#Нижний Тагил#Награда#Соревнования#Международные соревнования#Анна Варнакина
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