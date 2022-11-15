«Гринвич» требует 135 тысяч долларов за аренду магазина с Marc O'Polo

Первый иск к «Джамилько» был подан в мае 2021 года. Он касался магазина Timberland. Истец требовал выплатить 82,2 тысячи долларов. Из них 72 тысячи — это основной долг. Остальное — это пени. При этом выплатить должник должен был средства по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

По второму иску, касающемуся арендной платы за магазин DKNY, истец требовал 41,6 тысячи долларов. Однако во время суда снизил свои требования до 28,6 тысячи. Суд встал на сторону ТРЦ.

Третий иск по магазину New Balance. Компания сначала требовала 60 тысяч долларов, но позднее снизила требования до 30 тысяч. Представители «Гринвича» также победили.

По словам руководителя екатеринбургского офиса юрфирмы «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, арендная плата с компании взыскивалась за ковидные периоды. Моратории и послабления уже закончились, а потому нужно платить, заявляет Камсюков. Он отметил, что не имеет значения, открылся ли магазин после завершения «коронавирусных каникул».