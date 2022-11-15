«Гринвич» требует 135 тысяч долларов за аренду магазина с Marc O'Polo

Ранее торговому центру уже удалось выиграть три суда у компании. Они касались магазинов Timberland, DKNY и New Balance. В общей сложности ТРЦ отсудил более 130 тысяч долларов за аренду. Два из трех дел обжалуются, пишет «Ъ-Урал». Все магазины на сегодняшний день прекратили работу в ТРЦ.
Согласно данным из картотеки Арбитражного суда Свердловской области, иск был принят 14 октября. Судебное заседание запланировано на 5 декабря.
По данным издания, речь идет о магазине Marc O'Polo. «Джамилько» развивало данный бренд, но в марте 2021 года компания передала все активы, касающиеся бренда, материнской компании.
По второму иску, касающемуся арендной платы за магазин DKNY, истец требовал 41,6 тысячи долларов. Однако во время суда снизил свои требования до 28,6 тысячи. Суд встал на сторону ТРЦ.
Третий иск по магазину New Balance. Компания сначала требовала 60 тысяч долларов, но позднее снизила требования до 30 тысяч. Представители «Гринвича» также победили.
По словам руководителя екатеринбургского офиса юрфирмы «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, арендная плата с компании взыскивалась за ковидные периоды. Моратории и послабления уже закончились, а потому нужно платить, заявляет Камсюков. Он отметил, что не имеет значения, открылся ли магазин после завершения «коронавирусных каникул».
Во-первых, АО «МФК ДжамильКо» российская компания из Москвы. Во-вторых, даже если бы она была иностранным юрлицом, то для того же списания долгов нужно провести соответствующие мероприятия, установленные законодательством о бухгалтерском учете,— пояснил Комсюков.