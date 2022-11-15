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Из-за дырявого забора вокруг садика родители в Тагиле боятся за безопасность детей

Сегодня, 07:49
Фото: Подписчица TagilCity.ru Екатерина

В Нижнем Тагиле у детсада дырявый забор

Из-за дырявого забора за безопасность детей в детском саду № 201 переживает жительница Нижнего Тагила Екатерина. Дошкольное учреждение находится на Гальянке, на улице Тагилстроевская, 9. По ее словам, ограждение очень старое и не соответствует антитеррористическим требованиям.

По словам тагильчанки, вопрос с установкой нового забора откладывается из года в год. Она отметила, что заведующая детского сада — прекрасный руководитель и старается обновлять ремонт в группах, но забор вызывает вопросы.

Антитеррористическая безопасность «на высоте»! Забор залатали какими-то сетками от старых кроватей или какими-то списанными конструкциями. Город заводов с металлургией, а на забор для малышей нет ни кусочка! — рассказала Екатерина редакции TagilCity.ru.

По ее словам, вокруг садика находятся дворовые дороги и тротуары, а с одной из сторон ограждения забор очень низкий.

Зимой можно спокойно за руку «поздороваться» и выдернуть маленького ребенка с территории садика. К тому же бойкому малышу не составит труда и выпрыгнуть оттуда, — пояснила тагильчанка.

В администрации Нижнего Тагила планируют решить вопрос: по информации управления образования, вопрос проведения работ по ремонту ограждения территории детского сада № 201 будет рассмотрен в 2023 году.

Фото: Подписчица TagilCity.ru Екатерина

Также Екатерина просит обратить внимание на оснащение детских площадок в этом дошкольном учреждении, так как современным требованиям, по ее мнению, более-менее отвечает только спортплощадка.

Этот садик посещают дети с аллергией, поэтому много средств тратится на их питание, так как нужен широкий ассортимент продуктов. Но наши дети тоже хотят иметь красивые новые площадки, — рассказала собеседница редакции.
Фото: Подписчица TagilCity.ru Екатерина
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