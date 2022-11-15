Из-за дырявого забора вокруг садика родители в Тагиле боятся за безопасность детей

По словам тагильчанки, вопрос с установкой нового забора откладывается из года в год. Она отметила, что заведующая детского сада — прекрасный руководитель и старается обновлять ремонт в группах, но забор вызывает вопросы.
Антитеррористическая безопасность «на высоте»! Забор залатали какими-то сетками от старых кроватей или какими-то списанными конструкциями. Город заводов с металлургией, а на забор для малышей нет ни кусочка! — рассказала Екатерина редакции TagilCity.ru.
По ее словам, вокруг садика находятся дворовые дороги и тротуары, а с одной из сторон ограждения забор очень низкий.
Зимой можно спокойно за руку «поздороваться» и выдернуть маленького ребенка с территории садика. К тому же бойкому малышу не составит труда и выпрыгнуть оттуда, — пояснила тагильчанка.
В администрации Нижнего Тагила планируют решить вопрос: по информации управления образования, вопрос проведения работ по ремонту ограждения территории детского сада № 201 будет рассмотрен в 2023 году.
Также Екатерина просит обратить внимание на оснащение детских площадок в этом дошкольном учреждении, так как современным требованиям, по ее мнению, более-менее отвечает только спортплощадка.
Этот садик посещают дети с аллергией, поэтому много средств тратится на их питание, так как нужен широкий ассортимент продуктов. Но наши дети тоже хотят иметь красивые новые площадки, — рассказала собеседница редакции.