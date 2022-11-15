Лучшую матрешку выберут в Нижнем Тагиле

Работы сдавать можно по следующему графику: пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:30, обед с 12:12 до 13:00. Работы можно приносить по адресу управления социальных программ и семейной политики администрации города по адресу: ул. Огаркова, д. 5, 2 этаж, 204 кабинет. Участвовать могут ребята в возрасте от 3 до 14 лет.