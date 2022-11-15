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Лучшую матрешку выберут в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:50
Фото: администрация Нижнего Тагила
Конкурс «Новогодняя матрешка» стартовал в Нижнем Тагиле. Участвовать в нем можно в срок до 5 декабря.

К участию приглашаются семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид, а также многодетные семьи и замещающие, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В конкурсе представлено три номинации: «Бумажное чудо» (работа из бумаги), «Новогодняя мастерская» (работа из ткани, ниток, пряжи, ленточек, кожи и т.д.), и «Волшебный микс» (иные материалы).  Фигура матрешки в зимнем стиле  должна находиться в вертикальном положении и быть размером не менее 15 см и не более 25 см.

Работы сдавать можно по следующему графику: пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 16:30, обед с 12:12 до 13:00. Работы можно приносить по адресу управления социальных программ и семейной политики администрации города по адресу: ул. Огаркова, д. 5, 2 этаж, 204 кабинет. Участвовать могут ребята в возрасте от 3 до 14 лет.

В каждой номинации выберут по три победителя. Первые 300 детей, набравшие наибольшее количество голосов, также будут поощрены. Жюри будут оценивать работы по критериям: 

  • соответствие заявленной теме и номинации;
  • качество (трудоемкость, оригинальность замысла, оформление);
  • аккуратность выполнения;
  • общее эмоциональное впечатление.
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Отмечается, что конкурные работы возвращаются обратно только при наличии соответствующей отметки в заявке в срок до 27 декабря 2022 года.

Изучить положение можно на сайте администрации. Также узнать подробности можно по телефону: 8 (3435) 41-04-65.

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Победителям вручат ценные призы.

#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Матрешки#Семья#Елена Озерова#Эксклюзив
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