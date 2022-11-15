Материнский капитал разрешили тратить на допобразование в Свердловской области

Размер денежных выплат на третьего ребенка насчитывает 152 тысячи рублей, и 228 — тысяч — на последующих. Этими деньгами можно воспользоваться для оплаты образовательных услуг, которые предоставляют свердловские ИП.
О новой инициативе сообщили Ура.ру в департаменте информационной политики Свердловской области. Со слов представителей ДИПа, предложение внес губернатор Евгений Куйвашев.
Новые условия позволяют расплачиваться сертификатом материнского капитала с частными и госорганизациями. Есть условие: предоставление образовательных услуг должно быть основной деятельностью предприятия.