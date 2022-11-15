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Материнский капитал разрешили тратить на допобразование в Свердловской области

Сегодня, 16:21
Фото: 1MI

В Свердловской области разрешили тратить маткапитал на дополнительное образование

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил тратить региональный материнский капитал на дополнительное образование, которое предоставляют индивидуальные предприниматели.

Размер денежных выплат на третьего ребенка насчитывает 152 тысячи рублей, и 228 — тысяч — на последующих. Этими деньгами можно воспользоваться для оплаты образовательных услуг, которые предоставляют свердловские ИП.

Использовать региональный маткапитал на допобразование предложил Евгений Куйвашев
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О новой инициативе сообщили Ура.ру в департаменте информационной политики Свердловской области. Со слов представителей ДИПа, предложение внес губернатор Евгений Куйвашев.

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Новые условия позволяют расплачиваться сертификатом материнского капитала с частными и госорганизациями. Есть условие: предоставление образовательных услуг должно быть основной деятельностью предприятия.

#Общество#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Материнский капитал#Деньги#Образование#Дополнительное образование#Анна Варнакина
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